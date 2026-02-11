Asesinan a exmando de la CES del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec

Alfonso Moreno Tacuba, exmando de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue asesinado la noche del lunes 9 de febrero tras un ataque perpetrado por un comando armado en el municipio de Jiutepec. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con reportes policiales, la agresión ocurrió cuando la víctima ingresaba a uno de sus domicilios, ubicado en la colonia Las Fincas. Tras recibir impactos de arma de fuego, el vehículo en el que se desplazaba avanzó sin control hasta detenerse en el acceso al fraccionamiento.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el exfuncionario ya no presentaba signos vitales.

IDENTIFICAN A VÍCTIMA COMO ALFONSO MORENO; ACLARAN QUE YA NO CUMPLÍA CON LABORES DE SEGURIDAD

La identidad de la persona asesinada fue confirmada hasta el martes 10 de febrero por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El funcionario informó que Moreno Tacuba no había reportado amenazas previas ni enfrentaba procedimientos administrativos al momento de su muerte. “Esta persona no tenía una labor de seguridad, no era un elemento activo”, señaló, al precisar que había dejado de formar parte de la corporación desde el inicio de la actual administración.

Urrutia Lozano indicó que, aunque no existen denuncias formales en contra del exmando, los señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntas irregularidades durante la pasada administración serán considerados dentro del análisis del caso. “Ahora están saliendo muchas noticias en redes sociales y ahí vamos a dar seguimiento... tampoco lo podemos desestimar porque sería una de las líneas de investigación”, afirmó.

El secretario subrayó la relevancia del caso por el perfil del exfuncionario. “Es un homicidio relevante, es un exmando que tenía muchos señalamientos; para nosotros es muy importante, ahora pasó a ser víctima”, expresó.