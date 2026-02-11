Asesinan a exmando de la CES del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec
El exmando de la CES Morelos fue atacado cuando ingresaba a un domicilio en Jiutepec; autoridades confirmaron que no estaba en funciones activas.
Alfonso Moreno Tacuba, exmando de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue asesinado la noche del lunes 9 de febrero tras un ataque perpetrado por un comando armado en el municipio de Jiutepec. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con reportes policiales, la agresión ocurrió cuando la víctima ingresaba a uno de sus domicilios, ubicado en la colonia Las Fincas. Tras recibir impactos de arma de fuego, el vehículo en el que se desplazaba avanzó sin control hasta detenerse en el acceso al fraccionamiento.
Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el exfuncionario ya no presentaba signos vitales.
IDENTIFICAN A VÍCTIMA COMO ALFONSO MORENO; ACLARAN QUE YA NO CUMPLÍA CON LABORES DE SEGURIDAD
La identidad de la persona asesinada fue confirmada hasta el martes 10 de febrero por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
El funcionario informó que Moreno Tacuba no había reportado amenazas previas ni enfrentaba procedimientos administrativos al momento de su muerte. “Esta persona no tenía una labor de seguridad, no era un elemento activo”, señaló, al precisar que había dejado de formar parte de la corporación desde el inicio de la actual administración.
Urrutia Lozano indicó que, aunque no existen denuncias formales en contra del exmando, los señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntas irregularidades durante la pasada administración serán considerados dentro del análisis del caso. “Ahora están saliendo muchas noticias en redes sociales y ahí vamos a dar seguimiento... tampoco lo podemos desestimar porque sería una de las líneas de investigación”, afirmó.
El secretario subrayó la relevancia del caso por el perfil del exfuncionario. “Es un homicidio relevante, es un exmando que tenía muchos señalamientos; para nosotros es muy importante, ahora pasó a ser víctima”, expresó.
¿QUIÉN FUE ALFONSO MORENO TACUBA?
Alfonso Moreno Tacuba ocupó cargos estratégicos dentro de la CES Morelos y alcanzó el tercer nivel de mando como coordinador operativo de Seguridad Pública. Previamente se desempeñó como director general de Unidades Especiales, área responsable de operativos tácticos y labores de inteligencia.
Su trayectoria en la corporación inició durante la administración de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024). En registros oficiales y nombramientos se le identifica con el grado de subinspector y, en algunos documentos administrativos de 2019, como comisario jefe.
El 9 de agosto de 2022 fue designado titular de la Coordinación Operativa de Seguridad Pública en sustitución de Jorge Arturo Rodríguez Pucheta. Inicialmente asumió el cargo como encargado de despacho tras la ausencia de su predecesor, quien no regresó después de concluir un periodo vacacional.
Rodríguez Pucheta contaba con antecedentes en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y su salida de Morelos coincidió con investigaciones relacionadas con exfuncionarios veracruzanos.
Durante su gestión, Moreno Tacuba trabajó bajo el mando del vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, en una estructura que integró a diversos mandos con experiencia previa en Veracruz, como Federico Rivas Valdés, exsubsecretario de Seguridad Pública en esa entidad, y el capitán en retiro Mario Isaac Vargas Santomé.
De acuerdo con información oficial, Moreno Tacuba dejó el cargo el 1 de octubre de 2024.
ALFONSO MORENO TACUBA HABRÍA REGRESADO A MORELOS EL SÁBADO 7 DE FEBRERO
El titular de la SSPC añadió que la víctima contaba con propiedades en los municipios de Jiutepec y Huitzilac, y que había llegado a Morelos el sábado 7 de febrero procedente del estado de Veracruz, según el testimonio de un familiar.
Asimismo, recordó que durante el proceso de entrega-recepción de la administración anterior quedaron asentados diversos cuestionamientos relacionados con la operación del sistema penitenciario, el uso de patrullas y otros rubros vinculados a la seguridad pública, los cuales forman parte de revisiones en curso.
Durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco, las cifras oficiales reflejaron que la percepción de inseguridad se mantuvo elevada y algunos delitos de alto impacto registraron incrementos. Al cierre del sexenio, el estado acumuló más de 5 mil homicidios dolosos, y 2023 fue señalado como uno de los años con mayor incidencia en comparación con el inicio de la administración en 2018.
La Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio del exmando policial y determinar la identidad de los responsables.