Asesinan a tres personas mientras convivían en San Rafael, Veracruz

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    Asesinan a tres personas mientras convivían en San Rafael, Veracruz
    Autoridades policiales implementaron un fuerte operativo de seguridad en búsqueda de los responsables, sin que hayan tenido éxito. Cuartoscuro

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Pital, donde sujetos armados atacaron de manera directa a las víctimas

XALAPA, VER.- Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados a tiros la noche de ayer en el municipio de San Rafael, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Pital, donde sujetos armados atacaron de manera directa a las tres víctimas, la cuales convivían en un domicilio.

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Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades policiales, quienes implementaron un fuerte operativo de seguridad en búsqueda de los responsables, sin que hayan tenido éxito.

DOS DE LAS VÍCTIMAS ERAN ORIGINARIAS DE PUEBLA

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación del caso y de acuerdo con los primeros reportes, dos de las personas asesinadas eran originarias de Puebla.

Durante los primeros seis meses del año, se documentaron 91 casos de extrema violencia en territorio veracruzano, según reportó la organización civil Causa en Común.

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Durante el primer semestre del año, dicha ONG encontró 2,181 casos de violencia extrema y los estados con mayor número de casos fueron Sinaloa (299), Michoacán (143), Chihuahua (125), Sonora (123) y Guanajuato (122).

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