¿Quiénes son Mario Zapata y Brenda Flores? Los mexicanos fallecidos en Colombia tras sismos de 7.4

El Gobierno de México informó que los mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42, reportados como desaparecidos en Pereira fallecieron en la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Durante la conferencia de prensa, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con los familiares de los connacionales fallecidos y les brinda acompañamiento: “Sí, y hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”. El caso de Mario Alberto y Brenda Eloísa, ambos originarios de Durango, fue difundido por la Embajada de México en Colombia, cuando informaron la búsqueda de dos ciudadanos mexicanos que permanecían desaparecidos en Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto. La pareja de se encontraba hospedada en el hotel Dibeni, inmueble que colapsó durante el movimiento telúrico; su familia afirmó que perdieron comunicación con ambos minutos antes del sismo. La Embajada de México en Colombia informó que personal consular recibió a los familiares en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, para posteriormente acompañarlos durante su traslado a la región de Pereira: “Se les facilitó apoyo económico para su hospedaje y alimentación, de igual manera se puso a su disposición apoyo psicológico”, informó la representación diplomática.

¿QUIÉNES SON MARIO ALBERTO Y BRENDA? Mario Alberto Zapata Verdier tiene 57 años, mientras que Brenda Eloísa Flores Reyes tiene 42 años, comenzaron su viaje a Colombia desde Monterrey, Nuevo León, cuando partieron el pasado 6 de agosto con destino a Bogotá. Por sus propios medios, la pareja se trasladó al Eje Cafetero desde la capital colombiana a Pereira, en el departamento de Risaralda, ciudad que resultó afectada por el movimiento telúrico, para pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, la comunicación se interrumpió cerca de las 7:17 horas de la mañana del 10 de agosto, aunque Mario mantuvo contacto con su familia poco antes del fenómeno para informar sobre el cambio de su vuelo de regreso a México; pero, después del mensaje, no volvieron a responder llamadas ni textos. “Le contesté que se lo checaba [los boletos] y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela Zapata, hija de Mario Alberto, a RCN Noticias. Activó todos los protocolos de búsqueda habilitados por el gobierno. “Inmediatamente lo registré en Colombia Te Busca y la Cruz Roja. Me comuniqué con la Embajada de México allá en Colombia y no están en Medicina Legal, en hospitales ni albergues”, agregó.

HIJOS NO PERDIERON LA ESPERANZA Mariela viajó el 16 de agosto para ayudar con la búsqueda, por lo que afirmó que no perdía la esperanza de encontrarlos con vida, porque los equipos de rescate detectaron señales de vida bajo los escombros. “Ojalá sean ellos”, comentó Mariela, quien sólo espera recibir buenas noticias. Germán Zapata Verdier, hermano de Mario, escribió en Facebook que siguen esperan noticias, pero hasta ese entonces no hay actualizaciones: “la fe y la esperanza se mantienen firmes”, posteó. “Gracias a todos los que se han preguntado por la situación de mi hermano. Al momento no tenemos información relevante, las autoridades de Colombia y la embajada de México en Colombia nos están apoyando”, añadió en otro mensaje. Otra mujer identificada como Adriana Mireles expresó también en redes sociales que la familia vive momentos de mucha angustia y desesperación, “esperando poder encontrarlos y tener noticias de ellos”. Las familias de Mario Alberto y Brenda Eloísa solicitaron apoyo a través de una colecta para poder viajar a Pereira y realizar las búsquedas necesarias; “lo que me importa es ir allá para saber de mi hermana. De alguna manera tengo que traerla de regreso y tengo la esperanza de que sea con vida”, escribió Alessa Reyes, hermana de Brenda, en Facebook. Posteriormente, publicó un mensaje en el que informó que tenía ya lo vuelos comprados, pero pidió apoyo para los gastos que se pudieran presentar. Informó que viajaría con dos de los hijos de Mario Alberto. Mariela y Alessa se desplazaron el sábado a Colombia, por lo que se previó que el domingo llegarían a Pereira para buscar información de primera mano sobre las labores de rescate. “Realmente, la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, explicó a EFE Mario Zapata, hijo de Zapata. Las esperanzas de los allegados permaneció puestas en las labores de los equipos de emergencia, que siguió a distancia mediante transmisiones en tiempo real desde la zona afectada. “Vimos un live de personas que se acercan al hotel y vimos que ya estaban varios equipos tratando de rescatarlos lo más pronto posible”, relató el joven. “La idea principal es no estar dependiendo de la embajada ni de las transmisiones en vivo, es tener a alguien de nuestra familia que nos dé información directa y más rápido estando ahí en el lugar”, enfatizó el hijo de Zapata. La desaparición también ha golpeado especialmente a los hijos de Brenda Flores. “Estoy devastado, tengo 18 años y mis hermanos son menores”, relató a EFE José Leonel Rivas Flores, hijo de Brenda, quien aseguró que no recibió ayuda para tramitar su pasaporte y poder sumarse al viaje.

SRE Y EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA APOYARON A FAMILIARES La SRE detalló que la representación diplomática mantiene comunicación con la familia de los connacionales. Hasta el momento, la embajada mexicana afirma que a la familia de los desaparecidos se le ha brindado “todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación (...) Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana”, explicó la dependencia mexicana. Entre las medidas implementadas, la Embajada de México en Colombia aseguró que “se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado [PMU] nacional, canalizada por la agregaduría de la Sedena adscrita a esa embajada”. Afirmó que se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios y que también se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales. Con el fin de “abordar este caso de forma específica”, la representación diplomática afirmó que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ y que seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso con el fin de localizar a los connacionales. Por otro lado, la Cancillería informó que también trabaja con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado: “se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y se estableció una coordinación directa con los grupos de rescate”, subrayó. Asimismo, explicaron que ya habían activado la red de contactos para rastrear la ubicación de la pareja mexicana; “esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, destacó.