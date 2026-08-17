Marina asegura más de una tonelada y media de cocaína en operativo frente a costas de Michoacán

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México
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    Marina asegura más de una tonelada y media de cocaína en operativo frente a costas de Michoacán
    La Octava Región Naval incautó una embarcación menor con mil 900 kilos de cocaína y detuvo a dos presuntos infractores de la ley. Cortesía

Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron 54 bultos balizados con más de mil 600 kilos de cocaína, al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La incautación se efectuó en continuidad con las acciones realizadas el domingo en una zona marítima contigua, donde personal de la Octava Región Naval incautó una embarcación menor con mil 900 kilos de cocaína y detuvo a dos presuntos infractores de la ley.

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En un comunicado la Semar señaló que, durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval avistó diversos bultos balizados flotando en el mar, por lo que se desplegaron unidades para su localización y recuperación.

Los navales aseguraron los bultos de cocaína y fue trasladado a la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de integrar la carpeta de investigación y determinar el peso ministerial de la sustancia.

DECOMISO REPRESENTA ALREDEDOR DE 200 MIL DOSIS DE DROGA

Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente tres millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.

La dependencia resaltó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realizan en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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Con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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