$!ASF presiona a empresas constructoras de NAIM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un procedimiento de responsabilidad contra el consorcio de empresas que, en 2017, ganó el contrato de casi 85 mil millones de pesos para construir la terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado en 2019.

Se trata del consorcio Constructora Terminal Valle de México (CTVM), que fue integrado por CICSA de Carlos Slim, Prodemex de la familia Vázquez Raña, ICA, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Acciona Infraestructuras y GIA+A.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva Octavio Romero su burocracia de Pemex a Infonavit

En su informe de la Cuenta Pública de 2019, la ASF sostuvo que no había evidencia documental para justificar el monto de 14 mil 220 millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), negoció con CTVM para solucionar la controversia y demandas originadas por la cancelación del NAIM.

Según la ASF, lo recibido por CTVM fue equivalente a 16.8 por ciento del importe total del contrato, pero el avance físico de la obra para la terminal solo era de 3.4 por ciento.

Si bien el convenio se firmó por 14 mil 420 millones de pesos, a fin de cuentas CTVM recibió un total de 14 mil 892 millones, pues se agregó un concepto adicional en el pago final.