Asfixia extorsión de elementos de Tránsito a traileros en NL

México
/ 1 diciembre 2025
    Asfixia extorsión de elementos de Tránsito a traileros en NL
    Circular por los municipios del estado se traduce en detenciones arbitrarias para exigir “mordidas” de hasta 20 mil pesos por tráiler. FOTO: CUARTOSCURO

Los elementos de Tránsito paran a los choferes aunque no hayan cometido ninguna infracción, explicaron los empresarios, sólo para ver qué les encuentran

Las extorsiones de tránsitos en Nuevo León, principalmente en el área metropolitana de Monterrey, están causando una crisis que jamás habían vivido los transportistas de carga, advirtieron empresarios del sector.

Circular por los municipios del estado se traduce en detenciones arbitrarias para exigir “mordidas” de hasta 20 mil pesos por tráiler, denunciaron los transportistas.

TE PUEDE INTERESAR: Sumará Coahuila 4 años sin inversión federal para carreteras

Los elementos de Tránsito paran a los choferes aunque no hayan cometido ninguna infracción, explicaron los empresarios, sólo para ver qué les encuentran, y en algunos casos ni siquiera revisan, sólo les dicen: “pásame la clave” o “¿con quién estás arreglado?”.

Las denuncias se realizan después de que la semana pasada transportistas se sumaron a productores agrícolas para realizar protestas y bloqueos carreteros en el país para exigir un alto a la inseguridad en las carreteras y a las extorsiones de las autoridades.

“En Nuevo León no se salva ninguno”, reprochó un afectado, “están desatados todos (los municipios): Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, Santa Catarina”.

$!Asfixia extorsión de elementos de Tránsito a traileros en NL

Otro empresario relató que viven algo “espantoso” todos los días, porque los oficiales ya no piden 400, 500 pesos, sino que ahora van desde los 4 mil 500 pesos hasta 15 mil y 20 mil pesos para que no le hablen a la grúa, lo que implica pagos de entre 25 y 30 mil pesos, más 10 mil pesos de multas.

Los afiliados a organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) lamentan que los esfuerzos que han hecho sus líderes durante años no den resultados y, en cambio, las amenazas y extorsiones se estén disparando.

Previo a las protestas de la semana pasada, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (Antac), destacó el problema de las extorsiones en Nuevo León.

“Monterrey, Nuevo León, es un infierno”, afirmó. “Llegar, llevarles algún viaje, es pagar, porque en toda la zona conurbada, Guadalupe, Apodaca, están coludidos”, añadió, “es un robo, totalmente sin escrúpulos de policías municipales y estatales”.

El problema se agrava porque para recoger o entregar alguna mercancía o insumo deben atravesar varios municipios, y en cada uno es latente alguna detención.

“Estamos atravesando una crisis para poder transitar por carreteras del país y municipios, yo creo que como jamás se ha visto en la historia, y esto es en todos los municipios de Nuevo León”, aseveró uno de los afectados.

Diego Bolio, delegado de la Conatram Jalisco, dijo que los agremiados que hacen viajes hacia Nuevo León, una de las dificultades que enfrentan en la entidad es que, como ahora la licencia es digital, hay ocasiones en que los operadores no traen datos o batallan con el internet, y no hay forma de mostrarla.

Ante eso, muchos choferes la imprimen, pero no es aceptada por los agentes de Tránsito y se usa como motivo de la extorsión.

Bolio urgió a la Secretaría de Comunicaciones federal a mandar un comunicado para que los policías acepten el documento impreso de la licencia digital.

Temas


4T
Extorsiones
transportistas

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
Javier “Chicharito” Hernández falló el penal decisivo al 86’, una acción que cambió el rumbo del partido y de la serie ante Cruz Azul.

¡La voló el ‘Chicharito’! Chivas queda eliminado tras dolorosa derrota ante Cruz Azul
Durante conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que no se tiene evidencia de alguna relación entre el crimen organizado y el concurso Miss Universo.

Sin indicio de dinero del crimen organizado en Miss Universo’, afirma García Harfuch
Entre sus principales exigencias destacaron la mejora en la atención clínica y el abasto oportuno de medicamentos.

‘Ni paracetamol hay’: militares retirados toman calles de Tuxtla por pensiones y servicios médicos
Los organizadores convocaron a guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de la violencia.

Vestidos de blanco, ciudadanos salen a marchar en Ciudad Victoria para exigir paz y seguridad
Hicieron entrega de un pliego petitorio que incluye, entre otros puntos, el mejoramiento de hospitales militares y el abasto de medicamentos.

‘Dimos la vida por la patria’: militares retirados toman Reforma y llegan al Zócalo en protesta
De avanzar en el proceso legislativo, la reforma obligaría a las autoridades educativas a ajustar los programas de estudio.

Morena plantea llevar educación financiera a las aulas para combatir endeudamiento y desinformación