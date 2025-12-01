$!Asfixia extorsión de elementos de Tránsito a traileros en NL

Las extorsiones de tránsitos en Nuevo León, principalmente en el área metropolitana de Monterrey, están causando una crisis que jamás habían vivido los transportistas de carga, advirtieron empresarios del sector.

Circular por los municipios del estado se traduce en detenciones arbitrarias para exigir “mordidas” de hasta 20 mil pesos por tráiler, denunciaron los transportistas.

Los elementos de Tránsito paran a los choferes aunque no hayan cometido ninguna infracción, explicaron los empresarios, sólo para ver qué les encuentran, y en algunos casos ni siquiera revisan, sólo les dicen: “pásame la clave” o “¿con quién estás arreglado?”.

Las denuncias se realizan después de que la semana pasada transportistas se sumaron a productores agrícolas para realizar protestas y bloqueos carreteros en el país para exigir un alto a la inseguridad en las carreteras y a las extorsiones de las autoridades.

“En Nuevo León no se salva ninguno”, reprochó un afectado, “están desatados todos (los municipios): Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, Santa Catarina”.