Asfixia extorsión de elementos de Tránsito a traileros en NL
Los elementos de Tránsito paran a los choferes aunque no hayan cometido ninguna infracción, explicaron los empresarios, sólo para ver qué les encuentran
Las extorsiones de tránsitos en Nuevo León, principalmente en el área metropolitana de Monterrey, están causando una crisis que jamás habían vivido los transportistas de carga, advirtieron empresarios del sector.
Circular por los municipios del estado se traduce en detenciones arbitrarias para exigir “mordidas” de hasta 20 mil pesos por tráiler, denunciaron los transportistas.
Los elementos de Tránsito paran a los choferes aunque no hayan cometido ninguna infracción, explicaron los empresarios, sólo para ver qué les encuentran, y en algunos casos ni siquiera revisan, sólo les dicen: “pásame la clave” o “¿con quién estás arreglado?”.
Las denuncias se realizan después de que la semana pasada transportistas se sumaron a productores agrícolas para realizar protestas y bloqueos carreteros en el país para exigir un alto a la inseguridad en las carreteras y a las extorsiones de las autoridades.
“En Nuevo León no se salva ninguno”, reprochó un afectado, “están desatados todos (los municipios): Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, Santa Catarina”.
Otro empresario relató que viven algo “espantoso” todos los días, porque los oficiales ya no piden 400, 500 pesos, sino que ahora van desde los 4 mil 500 pesos hasta 15 mil y 20 mil pesos para que no le hablen a la grúa, lo que implica pagos de entre 25 y 30 mil pesos, más 10 mil pesos de multas.
Los afiliados a organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) lamentan que los esfuerzos que han hecho sus líderes durante años no den resultados y, en cambio, las amenazas y extorsiones se estén disparando.
Previo a las protestas de la semana pasada, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (Antac), destacó el problema de las extorsiones en Nuevo León.
“Monterrey, Nuevo León, es un infierno”, afirmó. “Llegar, llevarles algún viaje, es pagar, porque en toda la zona conurbada, Guadalupe, Apodaca, están coludidos”, añadió, “es un robo, totalmente sin escrúpulos de policías municipales y estatales”.
El problema se agrava porque para recoger o entregar alguna mercancía o insumo deben atravesar varios municipios, y en cada uno es latente alguna detención.
“Estamos atravesando una crisis para poder transitar por carreteras del país y municipios, yo creo que como jamás se ha visto en la historia, y esto es en todos los municipios de Nuevo León”, aseveró uno de los afectados.
Diego Bolio, delegado de la Conatram Jalisco, dijo que los agremiados que hacen viajes hacia Nuevo León, una de las dificultades que enfrentan en la entidad es que, como ahora la licencia es digital, hay ocasiones en que los operadores no traen datos o batallan con el internet, y no hay forma de mostrarla.
Ante eso, muchos choferes la imprimen, pero no es aceptada por los agentes de Tránsito y se usa como motivo de la extorsión.
Bolio urgió a la Secretaría de Comunicaciones federal a mandar un comunicado para que los policías acepten el documento impreso de la licencia digital.