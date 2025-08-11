Así funcionará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentada por Sheinbaum

/ 11 agosto 2025
    Así funcionará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentada por Sheinbaum
    Conoce cómo funcionará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum, sus integrantes, objetivos, plan de trabajo y fechas clave. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presentó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano que busca modernizar el sistema democrático mexicano con la participación ciudadana como eje central, sin generar gastos adicionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con el propósito de fortalecer la democracia mediante un proceso abierto e incluyente. Este órgano será coordinado por Pablo Gómez y no implicará gasto extra, ya que estará integrado por servidores públicos en funciones.

FUNCIONES Y PLAN DE TRABAJO

El decreto, publicado el 4 de agosto, establece que la comisión convocará a la ciudadanía a opinar sobre los cambios necesarios en la legislación electoral y analizará dichas propuestas. Entre las acciones previstas destacan:

TEMARIO DE DISCUSIÓN

El temario general incluye aspectos como libertades políticas, representación, financiamiento y fiscalización de partidos, efectividad del voto, regulación de la competencia electoral, libertad de expresión, propaganda gubernamental, sistemas de votación y cómputo, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad, inmunidad parlamentaria, consultas populares y revocación de mandato.

INTEGRANTES CLAVE

• Pablo Gómez – Coordinador de la Comisión Presidencial.

• Rosa Icela Rodríguez – Secretaría de Gobernación.

• José Peña Merino – Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

• Ernestina Godoy Ramos – Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

• Lázaro Cárdenas Batel – Oficina de la Presidencia.

• Jesús Ramírez Cuevas – Coordinador de Asesores.

• Arturo Zaldívar – Coordinador General de Política y Gobierno.

DATOS CURIOSOS

• El puesto de Pablo Gómez es una plaza de asesoría que estaba vacante desde que Sergio Salomón asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración.

• Todos los foros y debates tendrán sede en la Secretaría de Gobernación, pero se prevén actividades itinerantes en otras ciudades.

• Las propuestas enviadas al portal oficial serán publicadas en su totalidad, sin ediciones ni resúmenes.

• No se requerirá presupuesto adicional para la operación, ya que se utilizarán recursos y personal existentes.

IMPACTO ESPERADO

Con un enfoque de apertura y transparencia, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral busca garantizar que las reformas surjan de un consenso amplio, reflejando las necesidades y expectativas de la sociedad mexicana. De lograrlo, podría marcar un precedente en la forma en que se diseñan y aprueban cambios legales en el país.

Temas


Reforma Electoral
Claudia Sheinbaum

