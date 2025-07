Así reaccionó Sheinbaum a señalamientos contra Peña Nieto por supuestos sobornos

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a un reportaje del medio israelí The Marker, en el que señalan que el expresidente Enrique Peña Nieto fue sobornado con 25 millones de dólares por la venta del sistema de espionaje Pegasus. De acuerdo con el artículo, los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, originarios de Israel, habrían realizado pagos para conseguir contratos en México. TE PUEDE INTERESAR: ‘No soy racista. Si hasta trabajé con mexicanos’: Actriz reaparece en redes sociales tras video viral “La verdad es que es un juicio en Israel de dos personas o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto allá, y a la hora de que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron millones de dólares”, explicó la presidenta. Sheinbaum Pardo justificó que no hay información puntual sobre el expresidente, quien ya salió a negar los señalamientos en su contra. “No viene el nombre, viene más información, no viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice “N” electo en el 2012 y luego también montos por visitas; pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no. Entonces, bueno, pues ahí está el tema”, añadió la mandataria.

VUELVE A DESMENTIR Al momento en que se dio a conocer la noticia, el expresidente Enrique Peña Nieto, compartió un mensaje en redes sociales en el que afirmó que estos señalamientos son totalmente falsos. “Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”, escribió el expresidente en su cuenta de X. Después reapareció el exmandatario en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, en la que sostuvo que no recibió sobornos por 25 millones de dólares como afirma el medio israelí. “El medio no hace tal afirmación, el medio insinúa que hubo aportaciones, que no sabe, que no puede precisar a qué, de repente especula que si a campañas políticas o algo, pero ese no es el punto de la disputa”, comentó el exmandatario federal.