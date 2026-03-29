Asignan 105 mdp para Tren al AIFA

El Gobierno federal asignó contratos por 105 millones para construir pasarelas de acceso a tres estaciones del ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no pudo concretar por conflictos con vecinos en varios municipios del Estado de México.

Las constructoras Asch y González Soto y Asociados ganaron el miércoles pasado los contratos de 60.5 y 44.5 millones de pesos, respectivamente, para construir pasarelas que permitan acceder al lado oriente de las estaciones Cueyamil y Prados Sur, en Tultitlán, así como en la estación Teyahualco en Tultepec.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) desahogó estas contrataciones mediante invitaciones restringidas a algunas empresas, lo que justificó por la urgencia de terminar las obras. El Gobierno había planteado iniciar operaciones del tren, que lleva 5 años y medio en construcción, antes de las vacaciones de Semana Santa, lo que no fue posible.

El convenio con la Sedena contemplaba la construcción de pasarelas, sujeto a la liberación de terrenos. Los militares sólo construyeron pasarelas en un lado de cada una de las seis estaciones (oriente o poniente), pero ahora, la ATTRAPI considera necesario agregar las tres pasarelas mencionadas en el lado oriente.

Las obras están previstas para tomar al menos 5 meses, pero el plan es que las contratistas instalen “escaleras provisionales” que permitan el acceso de los usuarios.

‘La Sedena se encuentra sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal para atender estos trabajos con la rapidez que necesita el proyecto según mandato presidencial, aunado a que estos accesos requieren una reingeniería’, explicó la dependencia, al justificar la contratación de constructoras por medio de invitaciones restringidas.

‘Es altamente probable’, sostuvo, ‘que exista reclamo social al beneficiar exclusivamente a la población del lado poniente, pues solo se tendría acceso por dicho lado’.

80 MILLONES MÁS

A principios de marzo, la ATTRAP asignó tres contratos adicionales para obras anexas al tren, por 79.8 millones de pesos, que la Sedena tampoco realizó.

Se trata de trabajos pendientes de alumbrado, drenaje y mejoramiento urbano en las avenidas Recursos Hidráulicos, Calle 10 de junio, FFCC Central y Hacienda Santa Inés, que corren lateralmente al oriente del trazo de la línea de 58 kilómetros hasta el aeropuerto.

Además, de trabajos de cruces a nivel, señalización y protección a un acueducto que corre paralelo a las vías.

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Si no hay retrasos, estas obras, que fueron exigidas por los vecinos, deberán ser entregadas entre junio y julio próximos.