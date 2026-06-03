Destaca EU mayor cooperación de México en seguridad

En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó estar “impresionado” por la disposición del actual Gobierno mexicano para colaborar con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que la Administración de la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mostrado una mayor cooperación en materia de seguridad, lo que ha permitido registrar decomisos récord de drogas, armas y dinero vinculados al crimen organizado.

“Han cooperado mucho, han cooperado mucho más que la Administración pasada (de Andrés Manuel López Obrador), pero nosotros creemos en su soberanía y la vamos a respetar”, sostuvo el funcionario.

Mullin señaló que la colaboración bilateral ha contribuido a fortalecer las acciones contra los cárteles de la droga, aunque advirtió que las organizaciones criminales han comenzado a modificar sus métodos de operación para intentar introducir narcóticos a territorio estadounidense.

Según explicó, durante la Administración de Joe Biden los grupos criminales gozaron de mayor libertad de movimiento y no requirieron invertir en nuevas tecnologías para cruzar la frontera.

“Los cárteles se están adaptando actualmente porque tuvieron total libertad de movimiento durante la administración anterior, donde no invirtieron en tecnología; simplemente cruzaban caminando, en vehículo o a caballo”, dijo.

El funcionario indicó que las autoridades han detectado nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales, entre ellas un túnel transfronterizo descubierto recientemente y un mayor empleo de drones.

La advertencia coincide con declaraciones realizadas esta semana por el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien alertó sobre el riesgo de que los cárteles mexicanos utilicen drones para operar en territorio estadounidense.

“Los líderes de los cárteles son altamente sofisticados y están altamente organizados”, afirmó Rubio el martes.