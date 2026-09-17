Atacan a balazos a elementos del Ejército en Nonoava, Chihuahua; detienen a cinco y aseguran arsenal

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Se registró este jueves un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en el municipio de Nonoava, Chihuahua. Derivado de esto se logró la detención de cinco personas y el aseguramiento de arsenal. Así lo informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que destacó el decomiso de cuatro armas largas, cientos de cartuchos, equipo táctico, además de dos vehículos.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) quienes dieron atención a diversos reportes sobre la agresión de sujetos armados a militares en la cabecera municipal.

ARSENAL ASEGURADO TRAS ENFRENTAMIENTO Si bien se reportó que no hubo bajas entre los efectivos, se logró la detención de cinco personas. Entre los objetos asegurados se reportaron un arma de fuego AK-47, marca Palmetto State, calibre 7.62 x 39mm; otra arma de fuego AR-15, calibre 5.56 mm, marca KIAI, sin culata; una AR-15, marca Palmetto State Armory, calibre Multi, 5.56mm y una AK-47, marca Zastava, Serbia, calibre 7.62 x 39mm. También se decomisaron 560 cartuchos calibre 7.62 x 39mm; 30 cartuchos calibre 5.56 x 45mm; 8 cargadores para calibre 7.62 x 39mm; 8 cargadores para calibre 5.56 x 45 mm y dos chalecos de color negro.

Además de un vehículo marca Chevrolet, tipo Cheyenne, color rojo/verde, cabina sencilla, con placas del estado de Chihuahua, y otra unidad marca Nissan, línea Rogue, color gris. Todo lo asegurado fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ser puesto a disposición del Ministerio Público.