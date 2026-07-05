Detienen en San Pedro a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila

MONTERREY, NL.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue detenida en San Pedro Garza García mediante una orden de aprehensión por peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León apoyaron a agentes de la Fiscalía de Coahuila para materializar la captura.