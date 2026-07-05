Detienen en San Pedro a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila
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Detectives de la AEI de Nuevo León apoyaron a agentes de la Fiscalía de Coahuila para materializar la captura
MONTERREY, NL.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue detenida en San Pedro Garza García mediante una orden de aprehensión por peculado y ejercicio abusivo de funciones.
Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León apoyaron a agentes de la Fiscalía de Coahuila para materializar la captura.
La detención de Tania, de 43 años, se logró el sábado en el municipio de San Pedro y fue dada a conocer hasta este domingo.
INVESTIGADORES LA UBICARON EN NL
Elementos investigadores de Coahuila se trasladaron a Nuevo León, donde fue ubicada la exalcaldesa, quien es investigada por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión.
Tras su captura, los elementos la trasladaron a Coahuila, donde fue internada en un penal de aquel estado a disposición de un juez de Control.