Detienen en San Pedro a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila

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    Detienen en San Pedro a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila
    La detención de Tania Flores Guerra, de 43 años, se logró el sábado en el municipio de San Pedro. Cortesía

Detectives de la AEI de Nuevo León apoyaron a agentes de la Fiscalía de Coahuila para materializar la captura

MONTERREY, NL.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue detenida en San Pedro Garza García mediante una orden de aprehensión por peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León apoyaron a agentes de la Fiscalía de Coahuila para materializar la captura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-irregularidades-en-el-uso-de-scooters-en-monterrey-nuevo-leon-NL21918984

La detención de Tania, de 43 años, se logró el sábado en el municipio de San Pedro y fue dada a conocer hasta este domingo.

INVESTIGADORES LA UBICARON EN NL

Elementos investigadores de Coahuila se trasladaron a Nuevo León, donde fue ubicada la exalcaldesa, quien es investigada por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-a-casco-81-operador-de-los-chapitos-JL21918753

Tras su captura, los elementos la trasladaron a Coahuila, donde fue internada en un penal de aquel estado a disposición de un juez de Control.

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