Maru Campos pide reunión con Sheinbaum durante su visita a Juárez; quiere abordar temas de seguridad y agua

CDMX.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum una reunión de trabajo durante la visita que hará el próximo sábado a Ciudad Juárez, a fin de abordar temas de seguridad, agua y ganadería. Sheinbaum estará en Ciudad Juárez para rendir un informe sobre el segundo año de su Gobierno, lo que es parte del recorrido que está haciendo en todas las entidades del país.

En cada estado, la Presidenta ha sido recibida y acompañada por cada gobernador o gobernadora, incluidos los de oposición. “Le escribo porque su visita puede ser también una buena oportunidad para estrechar el trabajo de ambas administraciones. En Chihuahua hemos comprobado, cuando las instituciones caminan juntas, los resultados llegan y la gente lo siente”, expuso Campos en una carta enviada a Sheinbaum, con fecha de entrega el 15 de septiembre.

PREVALECE DISTANCIAMIENTO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES La distancia entre ambas se dio cuando la administración federal cuestionó la participación de agentes de la CIA en un operativo efectuado el pasado 18 de abril para desmantelar dos narcolaboratorios en la Sierra del Pinal. Por tal hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación a la gobernadora y desde Morena se le acusó de ser “traidora a la patria”. En un tono conciliador, la gobernadora emanada del PAN hace tres solicitudes a la Presidenta en su misiva.

En la primera, le pide a Sheinbaum que le permita recibirla personalmente a su llegada al estado. “Le pido que me permita recibirla personalmente a su llegada, como ha ocurrido en otras entidades. Sería para mí un honor darle la bienvenida en persona y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya”, afirma. CAMPOS PROPONE REVISAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN Como segunda petición, Maru Campos plantea a la Mandataria que la acompañe a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, recientemente inaugurada en Ciudad Juárez. “Ahí podrá conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia que hemos construido y los resultados que ha permitido alcanzar”, señala.

La gobernadora propone también revisar los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales. El objetivo, expone, es fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado y despejar cualquier duda sobre el trabajo que realiza Chihuahua en materia de seguridad y combate al crimen organizado. AGUA Y EXPORTACIÓN DE GANADO, TEMAS A EVALUAR En la tercera solicitud, la gobernadora pide a la presidenta Sheinbaum una reunión de trabajo para abordar dos asuntos: el agua y la exportación de ganado. Sobre el agua, Campos solicita revisar la situación actual de las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944, ante los próximos ciclos agrícolas.

“Es un tema delicado, pero pienso que se atiende mejor si lo hablamos de frente y compartimos la información entre ambas administraciones”, resaltó la Gobernadora sobre la importancia del tema. El otro tema a abordar sería sobre el gusano barrenador y la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado. CHIHUAHUA, CON VOCACIÓN GANADERA Campos menciona en la carta que la actividad ganadera es una de las principales vocaciones económicas del estado y que existen miles de familias productoras que esperan una respuesta. “Conocer la ruta y los tiempos que contempla el Gobierno Federal nos permitiría acompañarlos mejor y sumar los esfuerzos del Estado a los suyos”, sostiene. Campos cierra la carta con este mensaje: “Sé bien que distingue una visita de compromiso de una visita de convicción. Quiero que la suya, en Chihuahua, sea la segunda”.

También expone que la relación entre la Federación y los estados se fortalece cuando hay cercanía, diálogo y respeto. La gobernadora expresó que su administración siempre ha estado dispuesta a colaborar con el Gobierno federal, que lo ha demostrado antes y ahora está en la mejor voluntad de hacerlo.