Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Detienen en Sinaloa a 15 personas, incluido José Socorro “N”, alias L-12, presunto líder criminal con tres órdenes de aprehensión
Las autoridades federales y estatales realizaron dos operativos en Sinaloa que derivaron en la detención de 15 personas, entre ellas José Socorro “N”, alias L-12, señalado como generador de violencia en Baja California y con tres órdenes de aprehensión vigentes.
Las acciones fueron confirmadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de un mensaje difundido en redes sociales.
De acuerdo con García Harfuch, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar a José Socorro “N” en el municipio de Culiacán, donde finalmente fue asegurado.
CAPTURA DE JOSÉ SOCORRO ‘N’ SE REALIZÓ EN COORDINACIÓN DE FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES
El funcionario informó que “fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa”.
El secretario añadió que la captura de L-12 fue resultado de una operación conjunta encabezada por la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía de Baja California.
“@SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGEBC detuvieron a José Socorro ‘N’, alias L-12, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana”, señaló.
SSPC SEÑALA QUE L-12 CUENTA CON TRES ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y ES ACUSADO DE FEMINICIDIO
En un comunicado, la SSPC precisó que José Socorro “N” es considerado líder de una célula delictiva activa en Tijuana. “Los efectivos desarrollaron líneas de investigación que permitieron ubicar el municipio de Culiacán como la zona de residencia de José Socorro ‘N’, quien es identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California”, detalló la institución.
Asimismo, se indicó que entre las órdenes de captura vigentes figura un caso de feminicidio. “José Socorro ‘N’ cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California”, señaló la dependencia.
Tras su detención, el presunto líder criminal será trasladado a Baja California. “Será trasladado al municipio de Tijuana, Baja California, donde es requerido por un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho”, añadió la SSPC.
OPERATIVO EN NAVOLATO LOGRA LA DETENCIÓN DE 14 PERSONAS
En otro operativo realizado en el municipio de Navolato, elementos federales y estatales aseguraron a 14 personas, entre ellas tres extranjeras, luego de una denuncia ciudadana.
De acuerdo con el comunicado oficial, “tras recibir una denuncia ciudadana al número telefónico 089, donde reportaban la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, los elementos de seguridad acudieron de manera inmediata a verificar la situación”.
En el lugar se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora. “Los agentes del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado, detuvieron a 14 personas (...) se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora”, puntualizó la SSPC.
OPERATIVOS EN SINALOA BUSCAN DETENER AL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REGIÓN
García Harfuch afirmó que estas acciones forman parte de los esfuerzos federales para frenar la incidencia delictiva en el norte del país. “Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades”, escribió.
La SSPC reiteró que los operativos se mantendrán de manera coordinada. “Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para garantizar la seguridad en el norte del país”, concluyó el comunicado.
