$!Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato

Las autoridades federales y estatales realizaron dos operativos en Sinaloa que derivaron en la detención de 15 personas, entre ellas José Socorro “N”, alias L-12, señalado como generador de violencia en Baja California y con tres órdenes de aprehensión vigentes.

Las acciones fueron confirmadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con García Harfuch, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar a José Socorro “N” en el municipio de Culiacán, donde finalmente fue asegurado.

CAPTURA DE JOSÉ SOCORRO ‘N’ SE REALIZÓ EN COORDINACIÓN DE FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES

El funcionario informó que “fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa”.

El secretario añadió que la captura de L-12 fue resultado de una operación conjunta encabezada por la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía de Baja California.

“@SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGEBC detuvieron a José Socorro ‘N’, alias L-12, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana”, señaló.