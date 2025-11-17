Asesinan a ‘El Jerry’ y a otro joven en Culiacán tras persecución de un comando armado

La tarde del domingo 16 de noviembre, dos jóvenes fueron asesinados, entre ellos ‘El Jerry’ a balazos, en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, luego de ser perseguidos por un grupo armado mientras circulaban en un vehículo particular. Las víctimas fueron identificadas como Gerardo “N”, de 25 años, alias “El Jerry”, comerciante de legumbres y creador de contenido en redes sociales, y Gustavo “N”, de 26 años, quien trabajaba en limpieza de interiores. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). TE PUEDE INTERESAR: Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar

SUJETO ARMADOS ASESINAN A JÓVENES CREADORES DE CONTENIDO LIGADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO Según la información preliminar, los jóvenes fueron perseguidos por al menos cuatro sujetos armados a bordo de otro vehículo, quienes presuntamente abrieron fuego contra ellos después de alcanzarlos. Ambos quedaron sin vida dentro de la unidad en la que viajaban. La agresión provocó que comerciantes y peatones de la zona se resguardaran al escuchar las ráfagas. Elementos del Ejército Mexicano y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron a las víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Personal de la FGE inició posteriormente las diligencias correspondientes para la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos. ¿QUIÉN ES GERARDO ‘N’, ALIAS ‘EL JERRY’? Gerardo “N”, conocido como “El Jerry”, realizaba videos sobre su vida diaria y contenido relacionado con automóviles de lujo. En TikTok acumulaba alrededor de 11 mil 800 seguidores; sin embargo, su cuenta fue desactivada después del homicidio. El joven también manejaba una cuenta alterna en Instagram donde compartía fotografías en las que aparecía portando armas largas y vistiendo chalecos tácticos con insignias relacionadas con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con el grupo conocido como Los Chapitos. En ese perfil se observaban imágenes en las que utilizaba distintivos asociados a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.