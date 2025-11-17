Asesinan a ‘El Jerry’ y a otro joven en Culiacán tras persecución de un comando armado

México
/ 17 noviembre 2025
    Asesinan a ‘El Jerry’ y a otro joven en Culiacán tras persecución de un comando armado
    Dos jóvenes, entre ellos el creador de contenido “El Jerry”, fueron asesinados a balazos en Tres Ríos, Culiacán, tras ser perseguidos por un grupo armado; autoridades investigan el ataque ocurrido a metros de la Fiscalía estatal FOTO: REDES SOCIALES

“El Jerry” y otro joven fueron asesinados tras una persecución armada en el sector Tres Ríos, en Culiacán; la FGE ya investiga el caso.

La tarde del domingo 16 de noviembre, dos jóvenes fueron asesinados, entre ellos ‘El Jerry’ a balazos, en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, luego de ser perseguidos por un grupo armado mientras circulaban en un vehículo particular.

Las víctimas fueron identificadas como Gerardo “N”, de 25 años, alias “El Jerry”, comerciante de legumbres y creador de contenido en redes sociales, y Gustavo “N”, de 26 años, quien trabajaba en limpieza de interiores.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

SUJETO ARMADOS ASESINAN A JÓVENES CREADORES DE CONTENIDO LIGADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Según la información preliminar, los jóvenes fueron perseguidos por al menos cuatro sujetos armados a bordo de otro vehículo, quienes presuntamente abrieron fuego contra ellos después de alcanzarlos. Ambos quedaron sin vida dentro de la unidad en la que viajaban.

La agresión provocó que comerciantes y peatones de la zona se resguardaran al escuchar las ráfagas. Elementos del Ejército Mexicano y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron a las víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Personal de la FGE inició posteriormente las diligencias correspondientes para la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos.

¿QUIÉN ES GERARDO ‘N’, ALIAS ‘EL JERRY’?

Gerardo “N”, conocido como “El Jerry”, realizaba videos sobre su vida diaria y contenido relacionado con automóviles de lujo. En TikTok acumulaba alrededor de 11 mil 800 seguidores; sin embargo, su cuenta fue desactivada después del homicidio.

El joven también manejaba una cuenta alterna en Instagram donde compartía fotografías en las que aparecía portando armas largas y vistiendo chalecos tácticos con insignias relacionadas con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con el grupo conocido como Los Chapitos.

En ese perfil se observaban imágenes en las que utilizaba distintivos asociados a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

HISTORIAS COMPARTIDAS EN REDES SOCIALES MUESTRAN LAS ÚLTIMAS HORAS DE VIDA DE ‘EL JERRY’

Previo al ataque armado, Gerardo publicó dos historias en esa cuenta: en la primera se le veía conduciendo por el bulevar Xicoténcatl, y en la segunda aparecía junto a Gustavo “N” en un lavado de autos.

Tras la noticia de su asesinato, comenzó a circular un video donde se observa al joven mostrando armas y municiones desde el interior de un vehículo, así como una imagen en la que utiliza un parche con las iniciales “MF”.

Pese a la difusión de contenido que vincula simbólicamente a Gerardo “N” con facciones criminales, hasta el momento las autoridades no han confirmado una relación directa con ningún grupo delictivo. Tampoco se han dado a conocer las posibles líneas de investigación sobre el ataque.

Las autoridades continúan recabando testimonios y analizando los indicios localizados en la zona, mientras que el caso permanece abierto en espera de avances oficiales.

Temas


Asesinatos
Crimen Organizado
Influencers

Localizaciones


Sinaloa

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

