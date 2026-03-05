Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con explosivo; tres policías heridos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con explosivo; tres policías heridos
    Un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas, donde estalló un vehículo que presuntamente tenía explosivos, dejó un saldo de tres policías heridos este jueves. X

El secretario general del gobierno de Zacatecas confirmó el ataque contra la comandancia; los agresores “huyeron a Aguascalientes”

Un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas, donde estalló un vehículo que presuntamente tenía explosivos, dejó un saldo de tres policías heridos este jueves. Extraoficialmente se informó que resultaron dañadas varias viviendas en las zonas aledañas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó a través de sus redes sociales el ataque contra la comandancia municipal de Luis Moya; señaló que la explosión fue con un artefacto explosivo y que tres policías quedaron heridos tras la agresión, aunque “están fuera de peligro” al tener “heridas menores” y fueron trasladados a recibir atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de Zacatecas escapa de presunta oferta laboral falsa en Tlaquepaque

También mencionó que, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, juno a la Fiscalía General de la República (FGR) ya “realizan los peritajes correspondientes para determinar la naturaleza de dicha explosión”.

El funcionario estatal tiene conocimiento de que los presuntos responsables del ataque “huyeron hacia Aguascalientes”, por lo que se solicitó la coordinación con el vecino estado para capturarlos y esclarecer el hecho.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército

“En estos momentos, de acuerdo a la información que también nos han compartido estas instituciones, la situación en Luis Moya se encuentra controlada y en los alrededores se encuentra fuertemente patrullada y fuertemente resguardada”, indicó Reyes Mugüerza.

Ante esta situación, dijo que se ha desplegado un fuerte operativo en Luis Moya y la región sureste de la entidad y se ha pedido circulación con precaución en esa zona. Pidió a la pobalción extremar precauciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Explotación
Policía

Localizaciones


Zacatecas
México

Organizaciones


FGE
FGR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos.

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad
Las autoridades federales mantienen una campaña de vacunación en todo el País.

Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México
El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023.

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

La Ley Valeria se elaboró tras un caso de acecho que vivió la maestra Valeria Macías en Monterrey

‘Ley Valeria’ contra el acecho y actos de vigilancia no deseado
Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez.

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político