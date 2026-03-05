Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con explosivo; tres policías heridos
El secretario general del gobierno de Zacatecas confirmó el ataque contra la comandancia; los agresores “huyeron a Aguascalientes”
Un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas, donde estalló un vehículo que presuntamente tenía explosivos, dejó un saldo de tres policías heridos este jueves. Extraoficialmente se informó que resultaron dañadas varias viviendas en las zonas aledañas.
Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó a través de sus redes sociales el ataque contra la comandancia municipal de Luis Moya; señaló que la explosión fue con un artefacto explosivo y que tres policías quedaron heridos tras la agresión, aunque “están fuera de peligro” al tener “heridas menores” y fueron trasladados a recibir atención médica.
También mencionó que, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, juno a la Fiscalía General de la República (FGR) ya “realizan los peritajes correspondientes para determinar la naturaleza de dicha explosión”.
El funcionario estatal tiene conocimiento de que los presuntos responsables del ataque “huyeron hacia Aguascalientes”, por lo que se solicitó la coordinación con el vecino estado para capturarlos y esclarecer el hecho.
“En estos momentos, de acuerdo a la información que también nos han compartido estas instituciones, la situación en Luis Moya se encuentra controlada y en los alrededores se encuentra fuertemente patrullada y fuertemente resguardada”, indicó Reyes Mugüerza.
Ante esta situación, dijo que se ha desplegado un fuerte operativo en Luis Moya y la región sureste de la entidad y se ha pedido circulación con precaución en esa zona. Pidió a la pobalción extremar precauciones.