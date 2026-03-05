Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con explosivo; tres policías heridos

Un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas , donde estalló un vehículo que presuntamente tenía explosivos, dejó un saldo de tres policías heridos este jueves. Extraoficialmente se informó que resultaron dañadas varias viviendas en las zonas aledañas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó a través de sus redes sociales el ataque contra la comandancia municipal de Luis Moya; señaló que la explosión fue con un artefacto explosivo y que tres policías quedaron heridos tras la agresión, aunque “están fuera de peligro” al tener “heridas menores” y fueron trasladados a recibir atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de Zacatecas escapa de presunta oferta laboral falsa en Tlaquepaque

También mencionó que, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, juno a la Fiscalía General de la República (FGR) ya “realizan los peritajes correspondientes para determinar la naturaleza de dicha explosión”.