Regidora de MC en Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida en su camioneta

México
/ 13 febrero 2026
    Regidora de MC en Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida en su camioneta
    La regidora de Manzanilla de la Paz, Jalisco, parte de Movimiento Ciudadano, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida la madrugada del viernes dentro de su camioneta en una brecha del municipio. FACEBOOK

La Fiscalía de Jalisco confirmó que fue estrangulada y presentó lesiones de aguja en el cuerpo

La regidora de Manzanilla de la Paz, Jalisco, parte de Movimiento Ciudadano, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida la madrugada del viernes dentro de su camioneta en una brecha del municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte de Álvarez fue estrangulamiento y tenía marcas de aguja en el cuerpo, por lo que el deceso de la regidora se investiga bajo los protocolos de feminicidio.

“La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz, luego de que dictámenes forenses confirmaran el estrangulamiento como causa de muerte. Se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables, con perspectiva de género y apego a los protocolos especializados”, destacó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

En el comunicado señalaron que las pertenencias de la víctima se encontraba con ella y el automóvil no contaba con daños. Destacaron que, tras confirmar la causa de muerte, el dictamen forense también indicó que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas.

“El cuerpo de la mujer fue localizado al interior de su camioneta, en una brecha del municipio. Las primeras investigaciones permitieron señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños;

“Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos”, puntualiza la dependencia de justicia jalisciense.

PABLO LEMUS DESCARTÓ HUELLAS DE VIOLENCIA

Anteriormente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus descartó ante medios de comunicación que la regidora de 51 años presentara huellas de violencia y señaló que podría tratarse de una muerte natural. Dijo que la funcionaria fue encontrada en su vehículo con su cinturón de seguridad puesto.

“No existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada. La camioneta no tiene tampoco ninguna huella de violencia”, afirmó Lemus a la prensa.

“Tristemente y quiero enviar mi solidaridad a toda su familia, hoy por la madrugada fue encontrada muerta nuestra regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz”, comentó.

Aclaró que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinará la causa de la muerte de Blanca Álvarez, por lo que pidió acelerar la necropsia: “No quiero especular, pero podría ser por causas naturales, pero hay que esperar”.

“He pedido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para conocer las causas de su muerte, no quiero especular podría ser por causas naturales, pero hay que esperar a tener la necropsia”, añadió.

La muerte de Blanca Esthela Álvarez también fue confirmada por la Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Jalisco, Mirza Flores, quien en sus redes sociales publicó una esquela que lamenta el fallecimiento y enviaba sus condolencias a amigos y familiares de la regidora.

