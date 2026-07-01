Sheinbaum expresa condolencias y acompañamiento a la familias de los 3 fallecidos en festejos por victoria de México en CDMX

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo , la mandataria federal aseguró que el Gobierno capitalino mantiene contacto con los familiares de las víctimas y que se brindará acompañamiento institucional ante la situación.

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026 terminó con un episodio doloroso en la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte de tres personas ocurrida durante los festejos multitudinarios registrados en la zona de Paseo de la Reforma .

“ Primero, nuestra solidaridad con las tres personas que fallecieron en los festejos en la Avenida Reforma. Nuestro pésame a sus familiares ”, declaró Sheinbaum al referirse al incidente.

La presidenta explicó que las autoridades de la Ciudad de México ofrecerán información más detallada una vez que concluyan las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

El festejo había reunido a más de un millón de aficionados en distintos puntos de la capital tras la victoria del equipo mexicano por 2-0 frente a Ecuador, resultado que permitió el avance de la selección a los octavos de final del torneo.

La concentración, que comenzó como una celebración deportiva, tuvo como epicentro el Ángel de la Independencia, donde miles de personas permanecieron durante varias horas para cantar, ondear banderas y celebrar el resultado.

GOBIERNO CAPITALINO DARÁ INFORME SOBRE LOS HECHOS

Sheinbaum señaló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, o integrantes de su gabinete serían los encargados de informar sobre lo ocurrido durante la mañana, después de revisar los primeros reportes disponibles.

La mandataria indicó que la conferencia tendría como objetivo explicar las condiciones en las que se presentaron los incidentes y ofrecer claridad sobre la atención brindada por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades capitalinas desplegaron durante los festejos equipos de Protección Civil, paramédicos, bomberos y elementos de seguridad para atender la gran concentración de personas que se desplazó por las principales avenidas.

Los primeros reportes señalaron que las víctimas fueron atendidas tras presentar problemas relacionados con asfixia. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, las tres personas fallecieron.

La movilización ciudadana alcanzó diferentes zonas del centro capitalino, incluyendo el entorno de Reforma, el Centro Histórico y puntos donde se instalaron espacios públicos para seguir el partido de la selección nacional.

Como dato curioso, la jornada reunió una combinación poco habitual: una celebración deportiva masiva en medio de condiciones climáticas adversas, ya que una fuerte lluvia acompañó parte del encuentro, pero no impidió que los aficionados continuaran en las calles.

SHEINBAUM ORDENA APOYO PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS

Además de expresar sus condolencias, Claudia Sheinbaum informó que dio instrucciones para reforzar la atención a los familiares de las personas fallecidas.

La presidenta indicó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participar en el acompañamiento y brindar apoyo adicional a quienes resultaron afectados por la tragedia.

“La jefatura está en contacto con la familia y di instrucciones a Rosa Icela Rodríguez para que también apoye”, afirmó durante su mensaje ante los medios de comunicación.