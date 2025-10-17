Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos

Durante la tarde del 17 de octubre se registró un ataque armado entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, mientras realizaban patrullajes en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar, en la colonia San Rafael.

Como resultado de estos hechos violentos, se informó el fallecimiento de dos uniformados identificados como Iris Irene Félix Acosta y Luis Alberto Morán Ramírez.

Después de que se difundiera la noticia del ataque, más elementos de seguridad se trasladaron rápidamente para intentar contener el ataque.

HAY CUATRO DETENIDOS POR ATAQUE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

El diario Los Noticieristas detalló que los civiles armados intentaron huir de la escena. Sin embargo, fueron ubicados por los elementos desplegados vía aérea y terrestre, lo que continuó en una persecución a balazos.