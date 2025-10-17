Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos

México
/ 17 octubre 2025
    Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos
    Se registró un ataque armado entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa. FOTO: VANGUARDIA

Civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tuvieron un enfrentamiento armado, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje

Durante la tarde del 17 de octubre se registró un ataque armado entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, mientras realizaban patrullajes en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar, en la colonia San Rafael.

Como resultado de estos hechos violentos, se informó el fallecimiento de dos uniformados identificados como Iris Irene Félix Acosta y Luis Alberto Morán Ramírez.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ‘El Pato’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y líder de ‘La Mayiza’

Después de que se difundiera la noticia del ataque, más elementos de seguridad se trasladaron rápidamente para intentar contener el ataque.

HAY CUATRO DETENIDOS POR ATAQUE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

El diario Los Noticieristas detalló que los civiles armados intentaron huir de la escena. Sin embargo, fueron ubicados por los elementos desplegados vía aérea y terrestre, lo que continuó en una persecución a balazos.

Los atacantes dejaron el vehículo en el que se transportaban para robar otro, en el que habrían seguido con su escape, hasta que fueron alcanzados en el centro de la ciudad de Culiacán, donde fueron detenidos.

A los civiles se des aseguraron armas largas y un vehículo. Hasta donde se ha informado, los detenidos y lo decomisado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, para las investigaciones pertinentes.

TE PUEDE INTERESAR: Caso del abogado David Cohen: SSC arresta a Donovan ‘N’, por su presunta participación en el ataque

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal publicó en X (antes Twitter) un mensaje lamentando los hechos: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de corporación. Su vocación de servicio, compromiso y valor permanecerán como ejemplo de nuestra institución”.

Temas


Inseguridad
ataque armado

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


SSP

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III