Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos
Civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tuvieron un enfrentamiento armado, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje
Durante la tarde del 17 de octubre se registró un ataque armado entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, mientras realizaban patrullajes en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar, en la colonia San Rafael.
Como resultado de estos hechos violentos, se informó el fallecimiento de dos uniformados identificados como Iris Irene Félix Acosta y Luis Alberto Morán Ramírez.
Después de que se difundiera la noticia del ataque, más elementos de seguridad se trasladaron rápidamente para intentar contener el ataque.
HAY CUATRO DETENIDOS POR ATAQUE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
El diario Los Noticieristas detalló que los civiles armados intentaron huir de la escena. Sin embargo, fueron ubicados por los elementos desplegados vía aérea y terrestre, lo que continuó en una persecución a balazos.
Los atacantes dejaron el vehículo en el que se transportaban para robar otro, en el que habrían seguido con su escape, hasta que fueron alcanzados en el centro de la ciudad de Culiacán, donde fueron detenidos.
A los civiles se des aseguraron armas largas y un vehículo. Hasta donde se ha informado, los detenidos y lo decomisado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, para las investigaciones pertinentes.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal publicó en X (antes Twitter) un mensaje lamentando los hechos: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de corporación. Su vocación de servicio, compromiso y valor permanecerán como ejemplo de nuestra institución”.