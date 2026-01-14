Ataque armado en la Ciudad de México dejó tres muertos, entre ellos un menor de edad

Tres muertos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de una balacera en la zona Cuautepec, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, durante la tarde del miércoles, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad ciudadana de la CDMX (SSCCDMX).

Por medio de un comunicado, la SSC anunció que el ataque fue contra personas que ingerían bebidas alcohólicas en la calle, cuando “los tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones”. Se realizó poco después de las 19:30 horas.

Cabe destacar que una de las víctimas era un menor de edad, quien tenía antecedentes delictivos y, presuntamente, problemas con agresores.

“Tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones en contra de las personas que perdieron la vida, una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores”, detalló la Secretaría en su comunicado publicado en redes sociales.

Por lo que “la zona ya fue acordonada y se informó a la autoridad ministerial para los servicios periciales”.

Apoyados de las cámaras de videovigilancia, se realiza la búsqueda de los responsables; hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, no detalles sobre los antecedentes delictivos de los occisos.