Ataque armado en la Ciudad de México dejó tres muertos, entre ellos un menor de edad

México
/ 14 enero 2026
    Ataque armado en la Ciudad de México dejó tres muertos, entre ellos un menor de edad
    Tres muertos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de una balacera en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. ESPECIAL

Una de las víctimas era un menor de edad, quien tenía antecedentes delictivos y, presuntamente, problemas con agresores

Tres muertos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de una balacera en la zona Cuautepec, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, durante la tarde del miércoles, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad ciudadana de la CDMX (SSCCDMX).

Por medio de un comunicado, la SSC anunció que el ataque fue contra personas que ingerían bebidas alcohólicas en la calle, cuando “los tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones”. Se realizó poco después de las 19:30 horas.

Cabe destacar que una de las víctimas era un menor de edad, quien tenía antecedentes delictivos y, presuntamente, problemas con agresores.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

“Tripulantes de una motocicleta arribaron y realizaron las detonaciones en contra de las personas que perdieron la vida, una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores”, detalló la Secretaría en su comunicado publicado en redes sociales.

Por lo que “la zona ya fue acordonada y se informó a la autoridad ministerial para los servicios periciales”.

Apoyados de las cámaras de videovigilancia, se realiza la búsqueda de los responsables; hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, no detalles sobre los antecedentes delictivos de los occisos.

Temas


Ataques
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Selección de los editores
Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente liberado al acreditarse irregularidades en la acusación en su contra.

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
Destacan el valor del diálogo permanente con organismos internacionales.

Segob y ONU-DH refuerzan diálogo sobre atención a víctimas en México
Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar
Como parte de una investigación entorno a un contratista del Pentágono que está acusado de llevarse a casa información clasificada, agentes del FBI catearon la casa de una reportera del Washington Post.

Catea el FBI la casa de una reportera del Washington Post
Los economistas esperan que las exportaciones continúen respaldando la economía de China en este ejercicio, a pesar de las fricciones comerciales y las tensiones geopolíticas. FOTO:

Superávit comercial de China alcanza récord pese a aranceles de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”.

Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’
Congresistas demócratas proponen ley para ilegalizar ataques a México

Congresistas demócratas proponen ley para ilegalizar ataques a México

Protección a conveniencia

Protección a conveniencia