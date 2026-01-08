Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

    Autoridades capitalinas activaron la Fase I de la contingencia ambiental por la calidad del aire. CUARTOSCURO

Conoce AQUÍ las restricciones vehiculares para el viernes 9 de enero por la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que a las 16:00 horas de este día se registrara una concentración máxima de ozono en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre, en la Ciudad de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que un sistema de alta presión afecta al centro del país, provocando estabilidad atmosférica, baja humedad y escasa ventilación en la ZMVM. A estas condiciones se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, inusual para la temporada, lo que dificultó la dispersión del ozono y de sus precursores.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Se exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición al aire contaminado, particularmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se presentan los niveles más altos de contaminación. Las recomendaciones son especialmente relevantes para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Durante ese horario se pide suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre, así como reprogramar eventos masivos. También se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Asimismo, se recordó a la población que la calidad del aire puede consultarse a través de la aplicación “Aire”, el sitio aire.cdmx.gob.mx, la cuenta @Aire_CDMX en X o al teléfono 55 5278 9931, extensión 1.

MEDIDAS APLICABLES PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES

Entre las acciones sugeridas se encuentran fomentar el trabajo a distancia, reducir traslados, realizar compras y trámites en línea, así como evitar el uso de aerosoles, solventes, pinturas e impermeabilizantes.

Se recomienda cargar gasolina únicamente después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas, revisar instalaciones de gas doméstico, reducir el consumo de combustibles en el hogar y limitar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.

$!Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN PARA EL 9 DE ENERO

Para mañana viernes 9 de enero, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación los vehículos particulares con holograma 2, los que cuenten con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0, así como los vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación 9 y 0.

También se aplicarán restricciones a vehículos sin holograma de verificación, al 50% de las unidades de reparto de gas L.P. que no cuenten con válvula de desconexión seca y a los vehículos de carga, que dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo excepciones previstas en los programas de autorregulación. En el caso de los taxis, la restricción aplicará de 10:00 a 22:00 horas cuando corresponda.

Quedan exentos de estas medidas los vehículos eléctricos e híbridos, aquellos con holograma exento, los destinados a emergencias médicas, seguridad pública, protección civil y servicios urbanos, así como transporte escolar y de personal autorizado, servicios funerarios, vehículos para personas con discapacidad y transporte de residuos peligrosos con autorización. Las motocicletas no están sujetas a la Fase I.

Temas


Contaminación Ambiental
Contaminación Del Aire
Contingencia Ambiental

Localizaciones


CDMX

