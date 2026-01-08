$!Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que a las 16:00 horas de este día se registrara una concentración máxima de ozono en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre, en la Ciudad de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que un sistema de alta presión afecta al centro del país, provocando estabilidad atmosférica, baja humedad y escasa ventilación en la ZMVM. A estas condiciones se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, inusual para la temporada, lo que dificultó la dispersión del ozono y de sus precursores.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a 936 animales del Refugio Franciscano en CDMX por presunto maltrato

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Se exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición al aire contaminado, particularmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se presentan los niveles más altos de contaminación. Las recomendaciones son especialmente relevantes para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Durante ese horario se pide suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre, así como reprogramar eventos masivos. También se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Asimismo, se recordó a la población que la calidad del aire puede consultarse a través de la aplicación “Aire”, el sitio aire.cdmx.gob.mx, la cuenta @Aire_CDMX en X o al teléfono 55 5278 9931, extensión 1.