Ataque armado en Omealca, Veracruz, deja dos agentes federales muertos y una agente lesionada

Dos agentes federales murieron y una compañera resultó lesionada durante un ataque armado registrado este sábado en el municipio de Omealca, Veracruz, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con el funcionario, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban labores de investigación cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

García Harfuch informó que la agente lesionada recibe atención médica y cuenta con el respaldo de la institución. “Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo”, informó el secretario. DESPLIEGAN OPERATIVO PARA LOCALIZAR A LOS RESPONSABLES Tras la agresión, las autoridades desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables del ataque. El titular de la SSPC señaló que en las acciones participan elementos de distintas instituciones de seguridad federales y estatales, además de autoridades de Oaxaca. García Harfuch agradeció la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como de las autoridades de Oaxaca. “Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables”, señaló.

GARCÍA HARFUCH LAMENTA MUERTE DE AGENTES El secretario de Seguridad expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los dos agentes que perdieron la vida durante la agresión. “Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, publicó. García Harfuch aseguró que las autoridades continuarán con las acciones para identificar y detener a quienes participaron en la agresión. “Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó. La SSPC indicó que continuará informando sobre el desarrollo del operativo y las investigaciones relacionadas con el ataque registrado en Omealca.