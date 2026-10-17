Ataque armado en San Baltazar Tetela, Puebla: sicarios matan a niño de 2 años
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Sujetos armados dispararon contra el padre del menor en la junta auxiliar; hay dos detenidos tras operativo de la policía estatal.
Un ataque armado cobró la vida de un menor de dos años de edad durante la madrugada de este sábado 17 de octubre en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, al sur del municipio de Puebla. La agresión ocurrió cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra el padre del niño, quien lo llevaba en brazos.
El menor resultó herido de gravedad por los impactos de bala durante la ráfaga de disparos. Parientes y cuerpos de emergencia lo trasladaron de inmediato al Hospital General del Sur en la capital poblana, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas después debido a las complicaciones de las heridas. El padre del menor sobrevivió al atentado y su estado de salud se mantiene bajo reserva por las autoridades.
YA SE DETUVIERON A DOS PRESUNTOS RESPONSABLES
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda en las calles y caminos cercanos a la comunidad. Gracias a la respuesta rápida de las corporaciones, las autoridades lograron la detención de dos presuntos responsables implicados en el crimen.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los motivos del ataque directo. Los dos hombres capturados quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y verificar si existen más personas involucradas en el caso.