Marchan en Puebla con “La Bonita” Sánchez previa a registro en Morena

Gabriela “La Bonita” Sánchez formalizó su avance rumbo a la alcaldía de Puebla. La exfuncionaria encabezó una caminata en las calles del centro histórico acompañada por militantes de Morena y ciudadanos locales previo a su registro oficial como aspirante.

Gabriela Sánchez dejó la titularidad de la Secretaría del Deporte y Juventud de Puebla el pasado 29 de septiembre. La deportista explicó que su renuncia responde a un principio de congruencia para competir sin usar recursos ni cargos públicos.

Su dimisión se concretó poco después de hacer públicas sus intenciones de buscar la presidencia municipal.

RESPALDO EN LAS CALLES

Cientos de simpatizantes marcharon por el centro de la ciudad para expresar su apoyo a la pugilista. Las imágenes de la movilización circularon en redes sociales y colocaron el nombre de “La Bonita” entre los temas más comentados de la jornada en Puebla.

Los asistentes destacaron la cercanía de la atleta con el sector juvenil y deportivo de la capital.