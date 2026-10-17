Marchan en Puebla con “La Bonita” Sánchez previa a registro en Morena

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    Marchan en Puebla con “La Bonita” Sánchez previa a registro en Morena
    Marcha en Puebla por la candidatura de Gabriela Sánchez, alias “La Bonita” VANGUARDIA
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Tras renuncia en el gabinete, Gabriela Sánchez encabeza movilización para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

Gabriela “La Bonita” Sánchez formalizó su avance rumbo a la alcaldía de Puebla. La exfuncionaria encabezó una caminata en las calles del centro histórico acompañada por militantes de Morena y ciudadanos locales previo a su registro oficial como aspirante.

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Gabriela Sánchez dejó la titularidad de la Secretaría del Deporte y Juventud de Puebla el pasado 29 de septiembre. La deportista explicó que su renuncia responde a un principio de congruencia para competir sin usar recursos ni cargos públicos.

Su dimisión se concretó poco después de hacer públicas sus intenciones de buscar la presidencia municipal.

RESPALDO EN LAS CALLES

Cientos de simpatizantes marcharon por el centro de la ciudad para expresar su apoyo a la pugilista. Las imágenes de la movilización circularon en redes sociales y colocaron el nombre de “La Bonita” entre los temas más comentados de la jornada en Puebla.

Los asistentes destacaron la cercanía de la atleta con el sector juvenil y deportivo de la capital.

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ELECCIONES RUMBO A 2027

Morena iniciará sus definiciones internas para seleccionar a la persona que buscará la presidencia municipal. La inscripción de Gabriela Sánchez la posiciona como uno de los perfiles conocidos dentro de la contienda política en el estado.

Sánchez combina su carrera en el boxeo profesional con su trayectoria reciente en la administración pública estatal.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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