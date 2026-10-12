Vinculan a proceso a Maximiano ‘N’ por homicidio culposo de casos ‘sueros vitaminados’

Maximiano ‘N’, el médico ligado a los casos de sueros vitaminados en Sonora, fue vinculado a proceso por el delito de homicdio culposo en su probable por el fallecimiento de ocho personas derivada de una mala praxis en la aplicación de la solución. La persona juzgadora encontró elementos suficientes para continuar con el proceso penal y mantener al acusado en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo.

Según informes del presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Rafael Acuña Griego, “el juez determinó que había elementos suficientes para vincularlo a proceso con prisión preventiva, no recuerdo el número de días o meses que se dio para la ampliación de la averiguación, creo que tres meses más, para que se celebre la otra audiencia”. Además, se determinó un plazo de tres meses para que la defensa del médico otorgue más pruebas: “imputó un delito culposo y la defensa mostró las excepciones que consideró pertinentes; el juez lo vinculó a proceso, está sujeto a proceso el doctor por lo pronto y con prisión preventiva, eso es lo que tenemos”, dijo Acuña Griego ante medios de comunicación.

No obstante, restarían dos audiencias legales más en las que se determinará su culpabilidad o inocencia, así como la pena que podría pagar; la acusación por homicidio culposo podría rondar los 10 años de cárcel.

DETENCIÓN DEL DOCTOR MAXIMIANO ‘N’ El pasado 5 de octubre, el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, de 65 años, se entregó ante las autoridades de Sonora, luego de permanecer varios meses prófugo, tras ser investigado por la muerte de al menos ocho personas en Hermosillo, después de la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados”. La Fiscalía de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizar y detener a Verduzco Soto. Durante un mensaje ante medios de comunicación, el fiscal de Sonora informó que la orden de aprehensión fue ejecutada durante la mañana de este lunes. “Buenos días. Bueno, como ya se ha empezado a correr la versión, se confirma, podemos confirmar que ya hoy en la mañana se ejecutó una de las órdenes de aprehensión que existen en contra del doctor Maximiano, relacionada con la administración de soluciones parenterales que lamentablemente generó la pérdida de la vida de varias personas y el padecimiento y afecciones físicas en otros de sus pacientes”, declaró.

CASO SUEROS VITAMINADOS Verduzco Soto es identificado por las autoridades como el médico responsable de aplicar los sueros vitaminados a pacientes que posteriormente fallecieron. El caso comenzó a ser señalado públicamente en abril, después de que se registraran fallecimientos en Hermosillo. El 7 de abril, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que la mezcla de sustancias realizada en la clínica del médico habría sido la causa de los fallecimientos, que comenzaron con el caso de un padre y su hijo. Ese mismo día, el entonces fiscal Rómulo Salas cuestionó el esquema de atención atribuido al médico y señaló que ofrecía tratamientos “para llevar”, por lo que los pacientes recibían el tratamiento sin supervisión.

Las autoridades anunciaron entonces un operativo para localizarlo, con acciones de búsqueda que se extendieron a las fronteras del país. Dos días después se informó que un juez federal había concedido un amparo al médico. La búsqueda se reactivó después de que Verduzco Soto no se presentara a una audiencia inicial de su proceso. De acuerdo con la información proporcionada, su asistencia a las obligaciones judiciales era un requisito para mantener la suspensión concedida por el juez. Maximiano ‘N’, está señalado de provocar la muerte de ocho personas y de provocar lesiones a 12 más, por la aplicación de “sueros vitaminados” en Hermosillo, Sonora.

Temas

Salud homicidios médicos

Localizaciones

Sonora México

