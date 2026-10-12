Procesan a nueve ligados a ‘Los Alemanes’ por robo de carga en San Luis Potosí

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México
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    Procesan a nueve ligados a ‘Los Alemanes’ por robo de carga en San Luis Potosí
    La FGR no precisó en qué penal quedaron internados. Cortesía

El juez les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria

CDMX.- Un juez federal vinculó a proceso a nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autotransporte de carga en carreteras de San Luis Potosí, donde operaba el grupo criminal “Los Alemanes”, escisión de Los Zetas.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí los procesó por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, posesión ilícita de inhibidores de señal, asociación delictuosa, robo equiparado de vehículos y posesión de unidades y mercancía robadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Los imputados son Juan José Méndez Narváez, “El Canas”; Aarón Mauricio Ramírez Narváez; Jonathan Emmanuel Segura Cortés; Braulio Israel Ibarra Gallegos; Félix Saldaña Narváez; Enrique Ponce Narváez; Ernesto Rosalío Rodríguez Luna; Adrián de Jesús Estrada Turrubiartes y Martín Antonio Chávez Narváez.

SE LES RELACIONA CON ROBOS DE CARGA

El juez les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La FGR no precisó en qué penal quedaron internados.

A los nueve se les relaciona con robos de carga en la carretera federal 57 y en la vía libre de la capital potosina a Matehuala.

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La investigación comenzó con una denuncia anónima sobre la posible participación de un hombre en esos delitos, a la altura de una gasolinera. A partir de las indagatorias, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo tres órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles en la Zona Industrial y uno en el fraccionamiento El Pedregal, en la capital del estado.

En los operativos, realizados con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil Estatal, fueron asegurados los inmuebles y diversos bienes presuntamente relacionados con los delitos investigados.

MATERIAL DECOMISADO

Entre lo decomisado figura un vehículo con alimentos perecederos valuados en aproximadamente 3 millones 700 mil pesos; 97 inhibidores de señal y mil 457 antenas inhibidoras; armas largas y cortas, cartuchos y cargadores; 11 montacargas, 110 autopartes y vehículos de distintos tipos, incluidos tractocamiones y semirremolques.

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También se aseguraron 297 tarimas con mercancía, ocho tractores eléctricos, cuatro vehículos de alta gama, tres computadoras portátiles, una bolsa con marihuana, documentos y un oso disecado.

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