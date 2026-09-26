Ataques armados en Culiacán: Balacean salón de eventos en colonia Rafael Buelna

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    Ataques armados en Culiacán: Balacean salón de eventos en colonia Rafael Buelna
    Inmuebles atacados en Culiacán, Sinaloa, durante el mismo día en cuestión de horas. X
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    Ataques armados en Culiacán: Balacean salón de eventos en colonia Rafael Buelna
    Ataques armados en Culiacán: Balacean salón de eventos en colonia Rafael Buelna

Con este tiroteo suman tres inmuebles agredidos a balazos en la capital de Sinaloa en cuestión de horas.

Ataques armados sacudieron a la ciudad de Culiacán al registrarse una balacera contra las instalaciones de un salón de eventos. La agresión ocurrió en la colonia Rafael Buelna, ubicada en el sector sur de la capital de Sinaloa. Con este tiroteo suman tres los inmuebles atacados a tiros en distintos puntos de la ciudad en cuestión de horas. Las autoridades locales y federales desplegaron operativos en cada una de las zonas afectadas.

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El establecimiento afectado fue el “Salón Capistrano”, ubicado cerca de la carretera México 68. Un grupo de hombres armados disparó de forma directa contra la fachada del local antes de darse a la fuga.

No se reportaron personas heridas ni víctimas mortales dentro ni fuera del inmueble. El ataque dejó únicamente daños materiales en la infraestructura del salón y decenas de casquillos percutidos en la calle.

TRES ATAQUES ARMADOS EN CUESTIÓN DE HORAS

La ráfaga contra el salón de fiestas no fue un hecho aislado en la jornada violenta de este sábado. Durante el mismo periodo, las autoridades registraron agresiones contra un centro de rehabilitación y una vivienda en otros puntos de la capital sinaloense.

El ataque al centro de asistencia dejó como saldo un hombre herido por proyectil de arma de fuego. En tanto, la balacera contra la vivienda particular ocasionó una fuga de gas que tuvo que ser controlada por los cuerpos de emergencia.

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SEGURIDAD E INVESTIGACIONES

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal acordonaron las calles cercanas al salón de fiestas. El resguardo policial busca garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los peritos.

Personal de la Fiscalía General del Estado recolectó las evidencias de bala en el sitio. Las autoridades ya integraron las carpetas de investigación correspondientes para identificar a los responsables de esta serie de agresiones.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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