12 años de Ayotzinapa: Gobierno reitera compromiso ‘con la verdad y la justicia’ en caso de estudiantes desaparecidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    12 años de Ayotzinapa: Gobierno reitera compromiso ‘con la verdad y la justicia’ en caso de estudiantes desaparecidos
    La Presidenta informó que el próximo lunes se presentará el informe sobre las nuevas líneas de investigación del caso. Cuartoscuro

La titular de Gobernación aseguró que “nadie está por encima de la ley” y reiteró su compromiso por “la búsqueda de los jóvenes”

CDMX.- Al cumplirse este sábado 26 de septiembre 12 años del Caso Ayotzinapa, el gobierno reiteró su compromiso con la verdad y la justicia ante la desaparición de los 43 normalistas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/da-segob-espaldarazo-al-gobierno-de-oaxaca-por-intervencion-estatal-tras-crisis-en-juchitan-HC23742476

“A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la Segob reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes”, escribió en sus redes sociales.

ALISTAN INFORME SOBRE EL CASO AYOTZINAPA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se presentará el informe sobre las nuevas líneas de investigación del Caso Ayotzinapa, luego de que las actividades relacionadas con el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes impidieran realizarlo esta semana.

La mandataria explicó que el informe será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-niega-tener-bodega-con-restos-humanos-sin-protocolos-y-responde-a-reporte-de-latinus-KC23740831

“Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa. Va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, lo van a dar conjuntamente el lunes”, señaló.

Sheinbaum indicó que este viernes había “demasiadas actividades” y que este sábado se realizaría la marcha por los 12 años de la desaparición de los normalistas, por lo que se decidió trasladar la presentación al lunes.

¿QUÉ INCLUIRÁ EL INFORME SOBRE AYOTZINAPA QUE PRESENTARÁ SHEINBAUM?

Detalló que el informe incluirá información sobre la atención a los padres y madres de los estudiantes, las búsquedas realizadas, las nuevas detenciones y las razones que llevaron a estas aprehensiones.

Asimismo, se explicarán las nuevas líneas de investigación y los elementos científicos que las sustentan, entre ellos información relacionada con el uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que ocurrieron los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/francisco-vazquez-es-designado-comisionado-municipal-de-juchitan-tras-desaparicion-del-ayuntamiento-EF23738927

“Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido”, explicó.La presidenta aseguró que las madres y padres de los 43 estudiantes ya conocen la información que será presentada y afirmó que su gobierno continuará reuniéndose con ellos.

Sheinbaum también hizo un llamado a que las movilizaciones por el caso Ayotzinapa se desarrollen de manera pacífica y adelantó que el martes, durante su conferencia matutina, podrá explicar con mayor detalle los resultados del informe presentado un día antes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


43 De Ayotzinapa
Desaparecidos
estudiantes

Localizaciones


CDMX
Cocula
Guerrero

Personajes


Alejandro Gertz Manero
Rosa Icela Rodríguez
Félix Arturo Medina Padilla

Organizaciones


SEGOB
Poder Ejecutivo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?