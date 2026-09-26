12 años de Ayotzinapa: Gobierno reitera compromiso ‘con la verdad y la justicia’ en caso de estudiantes desaparecidos

CDMX.- Al cumplirse este sábado 26 de septiembre 12 años del Caso Ayotzinapa, el gobierno reiteró su compromiso con la verdad y la justicia ante la desaparición de los 43 normalistas. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

“A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la Segob reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes”, escribió en sus redes sociales.

ALISTAN INFORME SOBRE EL CASO AYOTZINAPA La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se presentará el informe sobre las nuevas líneas de investigación del Caso Ayotzinapa, luego de que las actividades relacionadas con el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes impidieran realizarlo esta semana. La mandataria explicó que el informe será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

“Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa. Va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, lo van a dar conjuntamente el lunes”, señaló. Sheinbaum indicó que este viernes había “demasiadas actividades” y que este sábado se realizaría la marcha por los 12 años de la desaparición de los normalistas, por lo que se decidió trasladar la presentación al lunes.

¿QUÉ INCLUIRÁ EL INFORME SOBRE AYOTZINAPA QUE PRESENTARÁ SHEINBAUM? Detalló que el informe incluirá información sobre la atención a los padres y madres de los estudiantes, las búsquedas realizadas, las nuevas detenciones y las razones que llevaron a estas aprehensiones. Asimismo, se explicarán las nuevas líneas de investigación y los elementos científicos que las sustentan, entre ellos información relacionada con el uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que ocurrieron los hechos.

“Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido”, explicó.La presidenta aseguró que las madres y padres de los 43 estudiantes ya conocen la información que será presentada y afirmó que su gobierno continuará reuniéndose con ellos. Sheinbaum también hizo un llamado a que las movilizaciones por el caso Ayotzinapa se desarrollen de manera pacífica y adelantó que el martes, durante su conferencia matutina, podrá explicar con mayor detalle los resultados del informe presentado un día antes.