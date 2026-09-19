Atentado con Elvis Guerra en Oaxaca: Salomón Jara promete que no habrá impunidad

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    Atentado con Elvis Guerra en Oaxaca: Salomón Jara promete que no habrá impunidad
    Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, promete que no habrá impunidad sobre ataque armado a Elvis Guerra, diseñador de Claudia Sheinbaum. VANGUARDIA

La Fiscalía de Oaxaca investiga la agresión armada contra el taller del poeta y diseñador muxe en Juchitán.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, garantizó que no habrá impunidad ni encubrimiento tras el ataque armado registrado en la vivienda y taller del diseñador muxe Elvis Guerra. El mandatario estatal confirmó que dio instrucciones precisas a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para acelerar las investigaciones de manera urgente y brindar respaldo total al creador zapoteco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/queremos-estar-con-vida-elvis-guerra-pide-apoyo-a-sheinbaum-tras-ataque-armado-en-oaxaca-HH23603163

El ataque ocurrió durante la noche del viernes 18 de septiembre, en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza. Dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del inmueble ubicado en el callejón Enrique Jiménez y posteriormente se dieron a la fuga.

Las autoridades descartaron personas heridas o víctimas mortales durante la agresión. Los daños reportados fueron únicamente materiales en la infraestructura del taller. Peritos de la fiscalía acudieron al lugar de los hechos para recolectar tres casquillos percutidos e iniciar las primeras diligencias.

Elvis Guerra cobró alta relevancia nacional por vestir a la presidenta Claudia Sheinbaum. El poeta y activista muxe fue el encargado de confeccionar el vestuario que la mandataria lució durante la ceremonia del Grito de Independencia. La agresión en Juchitán se registró tan solo 24 horas después de que el diseñador inaugurara un nuevo salón de eventos de su propiedad en la localidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/participan-33-millones-de-mexicanos-en-segundo-simulacro-nacional-KH23603328

La fiscalía estatal mantiene como principal hipótesis de investigación un intento de extorsión. Con ayuda de las cámaras de videovigilancia de la zona, los agentes lograron identificar a dos presuntos responsables, un hombre y una mujer, quienes ya son buscados por las autoridades locales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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