Aterriza de urgencia helicóptero que trasladaba a Eduardo Ramírez, Gobernador de Chiapas

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    Aterriza de urgencia helicóptero que trasladaba a Eduardo Ramírez, Gobernador de Chiapas
    La maniobra intempestiva del helicóptero ocurrió a escasa distancia del suelo, que habría sido originado por un cruce de aves. Presidencia

El mandatario y parte de su gabinete salieron ilesos luego de que el helicóptero en el que viajaban realizara una maniobra de emergencia

CHIAPAS .- El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y parte de su gabinete salieron ilesos este viernes luego de que el helicóptero en el que viajaban realizara una maniobra de emergencia y un descenso de urgencia en el municipio de Pantepec.

La maniobra intempestiva del helicóptero ocurrió a escasa distancia del suelo, en el momento en que habitantes de la localidad grababan a la comitiva oficial.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la unidad aérea cambia bruscamente de trayectoria y desciende precipitadamente, lo que provocó que los asistentes corrieran para resguardarse ante el riesgo de una colisión.

RAMÍREZ AGUILAR CONFIRMÓ EL PERCANCE

Tras el evento, el Gobernador de Chiapas confirmó los hechos en sus canales oficiales cerca de las 14:00 horas, donde destacó la intervención de la tripulación para controlar la aeronave y evitar un accidente durante la gira institucional.

“El día de hoy, en mi acostumbrada agenda de trabajo, acudí al municipio de Pantepec acompañado del Gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, para cumplir con nuestra responsabilidad de llegar a los rincones más apartados de Chiapas llevando aulas, agua potable, caminos y demás infraestructura”, posteó el morenista.

“Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección. Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, agregó.

Luego del descenso de emergencia, el Mandatario estatal compartió una reflexión sobre el valor de la vida.

“Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”, externó.

ACUDE A INAUGURAR INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Este viernes el Ejecutivo estatal reportó la inauguración de nueva infraestructura escolar en la Escuela Primaria Sabino Fiacro López y en el Telebachillerato Número 34 “Diego Rivera”, obras que representaron una inversión superior a los 2 millones de pesos.

El Gobierno informó que con este paquete de obras, la administración estatal acumula un gasto de 6.6 millones de pesos destinados al fortalecimiento de planteles educativos en el municipio de Pantepec, ubicado en una zona de alta montaña.

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