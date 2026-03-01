Ordena gobernador de Chiapas investigar presuntos pagos a policías de élite estatales

/ 1 marzo 2026
    Ordena gobernador de Chiapas investigar presuntos pagos a policías de élite estatales
    La indagatoria fue turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado. ESPECIAL

El mandatario Eduardo Ramírez informó que la indagatoria está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General del Estado

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ordenó el inicio de una investigación luego de la publicación de un reporte periodístico que señala que la policía de élite del estado, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), aparece en una narconómina atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se reportó que la indagatoria fue turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de revisar a detalle la información y determinar si existen irregularidades.

En esa línea, el gobernador aseguró de que, si se confirman hechos constitutivos de irregularidades, se actuará conforme a la ley y se fincarán responsabilidades.

El contenido que detonó la investigación se enmarca en información periodística sobre una presunta “narconómina” vinculada al CJNG, en la que se menciona a la FRIP, corporación que opera como unidad especial de seguridad en Chiapas.

El reporte coloca la revelación dentro de las repercusiones asociadas a un operativo federal en Jalisco y a la reacción violenta atribuida al CJNG en diversas entidades, contexto en el que se ha documentado el riesgo de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad.

La apertura de la indagatoria implica que las áreas competentes deberán integrar información, revisar registros y, en su caso, dar vista a las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades, según lo que resulte de las diligencias.

Narcoviolencia

Chiapas

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

