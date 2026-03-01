Ordena gobernador de Chiapas investigar presuntos pagos a policías de élite estatales

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ordenó el inicio de una investigación luego de la publicación de un reporte periodístico que señala que la policía de élite del estado, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), aparece en una narconómina atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se reportó que la indagatoria fue turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de revisar a detalle la información y determinar si existen irregularidades.

TE PUEDE INTERESAR: Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana

En esa línea, el gobernador aseguró de que, si se confirman hechos constitutivos de irregularidades, se actuará conforme a la ley y se fincarán responsabilidades.

El contenido que detonó la investigación se enmarca en información periodística sobre una presunta “narconómina” vinculada al CJNG, en la que se menciona a la FRIP, corporación que opera como unidad especial de seguridad en Chiapas.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

El reporte coloca la revelación dentro de las repercusiones asociadas a un operativo federal en Jalisco y a la reacción violenta atribuida al CJNG en diversas entidades, contexto en el que se ha documentado el riesgo de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad.