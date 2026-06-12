Atrae FGR investigación de reportera veracruzana Roxana Ramírez

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    Atrae FGR investigación de reportera veracruzana Roxana Ramírez
    La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó que la FGR ejerció su facultad de atracción. Cortesía

Hoy fue entregada la carpeta de investigación en las oficinas centrales de dicho organismo en la CDMX

VERACRUZ, VER.- La Fiscalía General de la República (FGR), atrajo la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad que cometieron hombres armados en contra de la reportera del sur de Veracruz, Roxana Ramírez, la cual sigue sin ser localizada desde principios del mes.

La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó que la FGR ejerció su facultad de atracción, por lo que hoy mismo fue entregada la carpeta de investigación en las oficinas centrales de dicho organismo en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ocho-policias-municipales-de-coeneo-michoacan-estarian-al-servicio-del-cjng-JE21346395

En conferencia de prensa, indicó que las indagatorias para tratar de ubicar a la directora del portal Pulso Informativo ahora estarán en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

“Antier la atracción por parte de la FGR y el día de hoy se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, dijo.

HAY DOS LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Jiménez Aguirre recordó que contaban con dos líneas de investigación sobre la privación ilegal de la libertad, pues –dijo– llevaron a cabo todas las diligencias correspondientes, desde entrevistas, dictámenes y la búsqueda de la comunicadora.

“No significa que por nuestra parte cesen los procesos de investigación”, aclaró y dijo que seguirán coadyuvando con autoridades federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-detiene-en-acapulco-a-presunto-asesino-del-ambientalista-marco-suastegui-JE21345590

A principios de junio, Roxana Ramírez fue privada de la libertad, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque quedó videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaron.

En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio; y mientras tratan de ingresar, apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos; sin embargo, cuando ingresan, los someten y cortan la grabación.

Hasta ahora, la comunicadora no ha logrado ser ubicada a pesar del gran despliegue de fuerzas federales y estatales en el municipio de Nanchital, donde residía y de donde fue sacada por la fuerza, y en los municipios cercanos.

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