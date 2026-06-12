Fiscalía detiene en Acapulco a presunto asesino del ambientalista Marco Suástegui

CHILPANCINGO, GRO .-Elementos de fuerzas federales detuvieron a Harold “N” por su presunta participación en el asesinato del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Construcción de la Presa La Parota (Cecop) y de los prestadores de servicios turísticos de la Playa Icacos, de Acapulco, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El 18 de abril de 2025, el activista salía de la playa Icacos cuando varios hombres lo atacaron a balazos por la espalda. Ocho días después, falleció a consecuencia de las heridas.