Fiscalía detiene en Acapulco a presunto asesino del ambientalista Marco Suástegui

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Fiscalía detiene en Acapulco a presunto asesino del ambientalista Marco Suástegui
    Suástegui había denunciado las extorsiones que él y sus compañeros sufrieron por parte de integrantes de una organización criminal. Cortesía

El 18 de abril de 2025, el activista salía de la playa Icacos cuando varios hombres lo atacaron a balazos

CHILPANCINGO, GRO .-Elementos de fuerzas federales detuvieron a Harold “N” por su presunta participación en el asesinato del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Construcción de la Presa La Parota (Cecop) y de los prestadores de servicios turísticos de la Playa Icacos, de Acapulco, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El 18 de abril de 2025, el activista salía de la playa Icacos cuando varios hombres lo atacaron a balazos por la espalda. Ocho días después, falleció a consecuencia de las heridas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/comision-anticorrupcion-declara-juicio-politico-contra-samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-JE21344519

Suástegui Muñoz había denunciado las extorsiones que él y sus compañeros sufrieron por parte de integrantes de una organización criminal.

BANDA DEDICADA A LA EXTORSIÓN

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió a la FGE que investigara al empresario Jesús Zamora Cervantes por el crimen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aficionados-toman-lona-de-personas-desaparecidas-para-cubrirse-de-la-lluvia-y-agreden-a-madre-buscadora-FE21341958

Zamora y otros 10 de sus presuntos operadores fueron detenidos por el Ejército y Guardia Nacional por formar parte de una organización que se dedica a la extorsión de los prestadores de servicios turísticos de las playas de Acapulco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
Detenciones
homicidios

Localizaciones


Acapulco
Guerrero

Organizaciones


FGE
Ejército Mexicano
Guardia Nacional

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur