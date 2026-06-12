Fiscalía detiene en Acapulco a presunto asesino del ambientalista Marco Suástegui
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El 18 de abril de 2025, el activista salía de la playa Icacos cuando varios hombres lo atacaron a balazos
CHILPANCINGO, GRO .-Elementos de fuerzas federales detuvieron a Harold “N” por su presunta participación en el asesinato del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Construcción de la Presa La Parota (Cecop) y de los prestadores de servicios turísticos de la Playa Icacos, de Acapulco, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El 18 de abril de 2025, el activista salía de la playa Icacos cuando varios hombres lo atacaron a balazos por la espalda. Ocho días después, falleció a consecuencia de las heridas.
Suástegui Muñoz había denunciado las extorsiones que él y sus compañeros sufrieron por parte de integrantes de una organización criminal.
BANDA DEDICADA A LA EXTORSIÓN
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió a la FGE que investigara al empresario Jesús Zamora Cervantes por el crimen.
Zamora y otros 10 de sus presuntos operadores fueron detenidos por el Ejército y Guardia Nacional por formar parte de una organización que se dedica a la extorsión de los prestadores de servicios turísticos de las playas de Acapulco.