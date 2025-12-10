Canasta básica, con mayor alza de precio en dos años

La canasta básica, considerada indispensable para que una familia pueda satisfacer sus necesidades mínimas de consumo a partir de su ingreso, tuvo su mayor aumento de precio en el último par de años.

Los 84 bienes y servicios contemplados en la canasta se dispararon 1.3% en noviembre con respecto a octubre pasado, casi el doble de la inflación general, que fue de 0.7%, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información más reciente del instituto, que preside Graciela Márquez Colín, indica que 34.3% de la población, 44.9 millones de mexicanos, tenía ingresos insuficientes para adquirir la canasta alimentaria entre julio y septiembre pasados.

Entre los servicios que incluye la canasta destaca la electricidad, cuya tarifa se elevó 20.7% por la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades, así como el colectivo, con un aumento de 4.9%.

Entre los alimentos de la canasta que más se encarecieron están las vísceras de res, cuyo precio subió 2.4%, así como moles y salsas, al costar 1.2% más que durante octubre. Sobresalen las alzas en antibióticos, de 1.1% y analgésicos, 0.8%.

Nadie lo esperaba

La inflación general, también conocida como el impuesto de los pobres, fue de 0.66% y tomó por sorpresa a los 32 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis privados que el grupo Citi encuestó la semana pasada, cuyo consenso esperaba una tasa mensual de 0.55% y el más pesimista, Actinver, calculó 0.65%.

El repunte se debe a mayores precios de productos agrícolas, tarifas de transporte y el aumento estacional de tarifas de electricidad, explicaron especialistas de Banamex.

Sin embargo, la inflación se ubicó por arriba de las expectativas por mayores precios de las mercancías, a pesar de la temporada de descuentos de El Buen Fin y alzas en algunas frutas y verduras, explicaron.

Especialistas de Banorte señalaron que una serie de factores han impactado precios de varios bienes agropecuarios, incluyendo los bloqueos carreteros de transportistas y productores, resultando en afectaciones en la disponibilidad y entrega de dichas mercancías.

Las tarifas gubernamentales crecieron 2%, con el avance explicado por los ajustes en el transporte público concesionado en la Ciudad de México a principios del mes.

La parte menos volátil

La inflación subyacente, que incluye bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, se elevó 0.2%.

Analistas de Banorte dijeron que los servicios avanzaron 0.4% por presiones en las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en los boletos de avión, al subir 4%.

En opinión de Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, falta la realineación anticipada de precios de fin de año, ante el alza de impuestos.

Desde el punto de vista de Javier Saldaña, economista en jefe de banco Ve por Más, el bajo crecimiento económico ejercerá presión a la baja a precios en los meses siguientes.

Estima que los servicios mantendrán una variación superior a su promedio histórico por el alza en los últimos años de los costos laborales, que no han sido acompañados por mayor productividad.

