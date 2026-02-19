Atribuye Claudia Sheinbaum fallas en Aduanas a ruptura de cable de fibra óptica

La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó las fallas registradas en el Sistema de Aduanas a la ruptura de un cable de fibra óptica que interrumpió la transmisión de información en los cruces comerciales del País.

“Fue un cable de fibra óptica. Al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información”, explicó en su conferencia mañanera.

Ayer se informó que la implementación de un programa piloto para migrar de sistema en las Aduanas del País provocó cierres intermitentes en sus operaciones.

La falla generó filas kilométricas de transporte de carga en cruces comerciales con Texas, como los de Nuevo Laredo, Colombia, Reynosa y Matamoros, además de retrasos durante varias horas en operaciones de importación y exportación.

Cuestionada sobre el tema, en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que el Gobierno federal revisa las causas del daño en la infraestructura y evalúa medidas para evitar que la operación vuelva a detenerse.

”Se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias”, mencionó.

La Mandataria federal afirmó que el incidente no se había presentado anteriormente y reconoció el impacto económico derivado de la interrupción del flujo comercial.

“No había ocurrido, o sea se está viendo la causa de por qué se quebró la fibra óptica y al mismo tiempo algún esquema para tener un cable paralelo”, agregó.

Aseguró que la instalación de una vía alterna de transmisión permitiría mantener la operación aun en caso de fallas.

“Que permita que en caso de que se rompa uno, pues siga la transmisión alternativo, pues que evite este tipo de fallas que tiene costos muy importantes”, sostuvo.