Atribuyen a PC de NL y de San Pedro muertes en mitin de MC

La Comisión Estatal de Derechos Humanos halló responsables a las direcciones de Protección Civil estatal y municipal por el accidente donde 10 personas murieron y decenas más resultaron heridas al caer una estructura en un mitin de Movimiento Ciudadano, en San Pedro, y advirtieron que transgredieron en perjuicio de las víctimas sus derechos humanos a la vida e integridad personal.

Ante esto, la CEDH demandó a las autoridades ofrecer una disculpa pública en un plazo no mayor a tres meses y coordinarse para organizar un acto conmemorativo en honor a las víctimas reconocidas en la presente Recomendación, en un plazo no mayor a seis meses.

Tras publicar hoy la Recomendación 011VG/2026, la Comisión señaló que al momento de los hechos existía una situación de riesgo real que las autoridades desconocieron.

”La Comisión Estatal determinó que las Direcciones de Protección Civil estatal y municipal transgredieron en perjuicio de las víctimas sus derechos humanos a la vida e integridad personal, particularmente, en eventos públicos de afluencia masiva de -máximo- 10,000 personas, a celebrarse en una superficie superior a 1,500 metros cuadrados”, detallan en el resolutivo.

”Al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para las personas asistentes del evento (ráfagas de viento anticipadas por el Sistema Meteorológico Nacional -por lo menos- un día antes de los hechos). Empero, las autoridades responsables desconocían la presencia de ese riesgo.

”Ambas autoridades fueron omisas en regular y fiscalizar adecuadamente a la persona (particular) que organizó e instaló el escenario en el lugar, el día y a la hora de los hechos, esto en aras de proteger adecuadamente la vida y la integridad de las personas bajo su jurisdicción”.

Además, recalcaron que para ambas autoridades permitieron la instalación de un escenario con condiciones insuficientes para salvaguardar la integridad de las personas y advirtieron que los hechos eran previsibles.

”Ambas autoridades responsables permitieron -en el lugar, el día y a la hora de los hechos- la colocación de un escenario cuyo peso sería insuficiente para resistir las fuerzas de tensión inducidas por efecto de la velocidad del viento reglamentario”, señalaron.

”La Comisión Estatal concluyó que para ambas autoridades, dentro de los límites de sus facultades y competencia, era materialmente previsible el colapso del escenario cuya instalación se autorizó en el evento ya multicitado”.