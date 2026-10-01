Audomaro Martínez blinda sus bienes hasta 2029, a 72 horas de dejar el cargo en el CNI

Las declaraciones patrimoniales del exdirector del CNI y de todos los funcionarios no podrán ser públicas —como ocurre con todos los funcionarios del gobierno federal, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum— en la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En la resolución CNI/CT/080/24/01, de la que EL UNIVERSAL posee copia, se indica que el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de terminar el sexenio anterior, Martínez Zapata firmó personalmente una resolución para reservar por cinco años su declaración patrimonial y la de todos los funcionarios del CNI al afirmar que revelar esta información patrimonial podría ser utilizada para “potenciar” algún riesgo o amenaza a la seguridad nacional.

Unas 72 horas antes de dejar el cargo, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, firmó personalmente reservar por cinco años su declaración patrimonial al argumentar que hacerla pública pone en riesgo la seguridad nacional y que miembros de la delincuencia organizada podrían extorsionarlo o atentar contra su vida.

“Su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realizan”.

“ÚNICO: CNI/CT/080/24/01. Se confirma la RESERVA por un período de cinco años de la información de las personas servidoras públicas de este centro (...) para que las declaraciones patrimoniales no se encuentren públicas a través del sistema Declaranet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”.

Será hasta septiembre de 2029 que se conozcan los bienes patrimoniales del general en retiro Audomaro Martínez Zapata.

En la página 5 se asegura que existe un “riesgo real” en difundir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del CNI al afirmar que se pone en peligro su vida, toda vez que, afirma, su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos “a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada”.

También se afirma que hay un “riesgo demostrable” de que a partir de la identificación de los servidores públicos del CNI se brindarían pautas para aquellos interesados en promover la “ineficiencia” del sistema de investigación e información que opera la institución y con esto el estado de fuerza y capacidades del Centro y del Estado mexicano ante cualquier amenaza a la seguridad nacional.

“Debido a que dichos servidores públicos pueden ser coaccionados a fin de obtener información sensible de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia o estar en posibilidad de inhabilitar las acciones desarrolladas por dichos servidores públicos”.

El CNI también asegura que de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios se pondría en riesgo la vida y la libertad de los servidores públicos e incluso a sus familiares, ya que “dar a conocer la información solicitada permitiría que grupos delictivos los identificaran y realizaran acciones ilícitas en su contra”.

El general Martínez Zapata también argumentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el derecho de acceso a la información “no es absoluto” y admite excepciones, y una de ellas, indica, está dentro de esta reserva.

Excomisionados del Inai cuestionan reserva

Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuestionaron que el general Audomaro Martínez Zapata haya reservado por cinco años su declaración patrimonial, pues recordaron que es una obligación para todo funcionario federal y que no deben estar clasificando sólo por pertenecer a una institución de seguridad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del Inai, señaló que la Ley Federal de Transparencia permite que organismos de seguridad, como el CNI, no estén sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia y que sus funciones sean responsabilidad exclusiva del titular de la institución; sin embargo, cuestionó las razones de esta reserva.

"La causal es legítima o es válida, porque está establecida en la ley, pero la motivación es insuficiente. No basta con decir 'todos los que trabajamos aquí realizamos trabajo de seguridad nacional'. No, no, no es cierto. Debería ser más claro”.

"No tendríamos que estar actualmente en sorpresas de reservas de información que es pública, y que son temas ya muy superados. Cuando ocultas algo de tu patrimonio despiertas sospechas, dudas cuando es un tema ya superado", dijo.