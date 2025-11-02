Tras 23 muertos, Waldo’s promete ayuda a familias y entrega total a autoridades
La cadena colaborará de forma plena con las autoridades para esclarecer el incendio ocurrido el pasado sábado en su tienda de Hermosillo, Sonora, donde murieron al menos 23 personas
HERMOSILLO, SON.- La tienda Waldo’s anunció una serie de medidas para asistir a las víctimas del incendio registrado este sábado 1 de noviembre en su sucursal del centro de Hermosillo, que dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas y múltiples heridos.
En un comunicado público, la empresa expresó que “la familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos” y afirmó que en ese momento “no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”.
La cadena enumeró tres ejes de acción: mantener una presencia continua y comunicación con autoridades, activar recursos urgentes para las víctimas y colaborar de manera total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y otras dependencias para esclarecer las causas del siniestro.
Las autoridades de Sonora informaron que la investigación está en curso para determinar la causa del fuego; entre las hipótesis preliminares se encuentra la posible falla de un transformador en el interior del inmueble.
La empresa Waldo’s aseguró que el acompañamiento a los afectados incluye “gestionar de manera urgente los recursos necesarios” para dar apoyo a las familias, en tanto concluyen las periciales.
Por su parte, la Fiscalía estatal informó que seis personas permanecen hospitalizadas y que los cuerpos de seguridad investigan la cadena de hechos, en tanto que el establecimiento permanece bajo resguardo.
La tragedia se suma al complejo panorama de seguridad y emergencia en Sonora, donde en menos de un día decenas de personas perdieron la vida y se activaron protocolos de atención de víctimas. El gobernador estatal calificó el hecho como “un día triste para Sonora”.
Mientras avanzan las investigaciones, Waldo's reiteró su "prioridad" en "apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos", comprometiéndose a mantener transparencia y acompañamiento.