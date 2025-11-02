Tras 23 muertos, Waldo’s promete ayuda a familias y entrega total a autoridades

HERMOSILLO, SON.- La tienda Waldo’s anunció una serie de medidas para asistir a las víctimas del incendio registrado este sábado 1 de noviembre en su sucursal del centro de Hermosillo, que dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas y múltiples heridos.

En un comunicado público, la empresa expresó que “la familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos” y afirmó que en ese momento “no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”.

TE PUEDE INTERESAR: Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’

La cadena enumeró tres ejes de acción: mantener una presencia continua y comunicación con autoridades, activar recursos urgentes para las víctimas y colaborar de manera total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y otras dependencias para esclarecer las causas del siniestro.

Las autoridades de Sonora informaron que la investigación está en curso para determinar la causa del fuego; entre las hipótesis preliminares se encuentra la posible falla de un transformador en el interior del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico

La empresa Waldo’s aseguró que el acompañamiento a los afectados incluye “gestionar de manera urgente los recursos necesarios” para dar apoyo a las familias, en tanto concluyen las periciales.

Por su parte, la Fiscalía estatal informó que seis personas permanecen hospitalizadas y que los cuerpos de seguridad investigan la cadena de hechos, en tanto que el establecimiento permanece bajo resguardo.

TE PUEDE INTERESAR: Alista Senado análisis de reforma contra la extorsión

La tragedia se suma al complejo panorama de seguridad y emergencia en Sonora, donde en menos de un día decenas de personas perdieron la vida y se activaron protocolos de atención de víctimas. El gobernador estatal calificó el hecho como “un día triste para Sonora”.

Mientras avanzan las investigaciones, Waldo’s reiteró su “prioridad” en “apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”, comprometiéndose a mantener transparencia y acompañamiento. Con información de El Universal