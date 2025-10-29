$!Aumenta CFE 35% su deuda con proveedores

En los primeros nueve meses del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó su deuda con proveedores en alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa.

Al 30 de septiembre, los pasivos reportados con proveedores y contratistas de la compañía eléctrica estatal ascendieron a 77 mil 376.1 millones de pesos, señala el documento emitido el pasado lunes.

Esto representa un incremento de 35.2 por ciento respecto a los 57 mil 207.6 millones de pesos que reportó al cierre de 2024 y un alza de 3.8 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, cuando la deuda con proveedores era de 74 mil 544.9 millones de pesos.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), estimó que entre los rubros donde podría haberse incrementado la deuda con proveedores están los combustibles, cuyos costos se elevaron en el último año; la proveeduría para obras, entre ellas 10 centrales que se están construyendo; así como acciones de mantenimiento.

En tanto, la deuda total de la compañía al cierre del tercer trimestre ascendió a 487 mil 256.9 millones de pesos, una reducción de apenas 0.66 por ciento respecto al cierre del año pasado y de 4 por ciento anual.

“Es una deuda que sigue siendo manejable; sin embargo, ha crecido en los últimos seis a siete años de forma importante”, advirtió Ocampo.