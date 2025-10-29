Aumenta CFE 35% su deuda con proveedores

México
/ 29 octubre 2025
    Aumenta CFE 35% su deuda con proveedores
    Señalan que anteriormente la deuda se clasificaba como documentada o bajo Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto, conocidos como Pidiregas, pero a partir de 2022 empezó a incrementarse de manera menos clara y transparente. FOTO: REFORMA

La deuda de la compañía eléctrica estatal con sus proveedores y contratistas alcanzó los 77,376.1 millones de pesos

En los primeros nueve meses del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó su deuda con proveedores en alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa.

Al 30 de septiembre, los pasivos reportados con proveedores y contratistas de la compañía eléctrica estatal ascendieron a 77 mil 376.1 millones de pesos, señala el documento emitido el pasado lunes.

TE PUEDE INTERESAR: Huachicol a ductos de Pemex aumenta 35% en lo que va de 2025

Esto representa un incremento de 35.2 por ciento respecto a los 57 mil 207.6 millones de pesos que reportó al cierre de 2024 y un alza de 3.8 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, cuando la deuda con proveedores era de 74 mil 544.9 millones de pesos.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), estimó que entre los rubros donde podría haberse incrementado la deuda con proveedores están los combustibles, cuyos costos se elevaron en el último año; la proveeduría para obras, entre ellas 10 centrales que se están construyendo; así como acciones de mantenimiento.

En tanto, la deuda total de la compañía al cierre del tercer trimestre ascendió a 487 mil 256.9 millones de pesos, una reducción de apenas 0.66 por ciento respecto al cierre del año pasado y de 4 por ciento anual.

“Es una deuda que sigue siendo manejable; sin embargo, ha crecido en los últimos seis a siete años de forma importante”, advirtió Ocampo.

$!Aumenta CFE 35% su deuda con proveedores

Explicó que antes la deuda se detallaba como documentada y por Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto o Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), pero a partir de 2022 comenzó a crecer de forma poco transparente.

Temas


proveedores
Deudas

Organizaciones


CFE

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares