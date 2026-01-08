Aumenta un 64% ‘vandalismo’ en las vías férreas de México

/ 8 enero 2026
    Aumenta un 64% 'vandalismo' en las vías férreas de México
    El total de siniestros reportados en el sistema significó un alza anual de casi 1.4 por ciento.
Reforma
Reforma

Se detallan 6 mil 715 reportes en vandalismo al sistema ferroviario mexicano en el año, los cuales 53.96 por ciento son a componentes de vía, 27.79 por ciento a obstrucciones y 18.26 por ciento a señales.

De enero a septiembre de 2025, el vandalismo a las vías de los ferrocarriles se disparó 64.33 por ciento anual.

En el último Pulso Ferroviario Operación y Seguridad, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), el vandalismo en vía registró 493 reportes.

De ese total de reportes, 53.96 por ciento correspondieron a componentes de vía, 27.79 por ciento a obstrucciones y 18.26 por ciento a componentes y señales.

En el documento, la Agencia explica que los reportes de vandalismo están divididos en dos categorías: las incidencias al tren, que representaron 92.66 por ciento del total de reportes, y las afectaciones en vía, con 7.34 por ciento.

Para el regulador, los actos de vandalismo consideran acciones como: apertura de unidades, cierre de angulares, intervención en material rodante, presencia de personas ajenas, tren dividido, daños a la vía, a los aparatos de vía y componentes de señales, además de obstrucciones.

En 2025, se han reportado algunos descarrilamientos de trenes en el país por daños a las vías.

El caso más reciente ocurrió el 30 de diciembre de 2025, donde se hizo un corte de vía de 40 centímetros en la zona de Cortazar, Guanajuato, operada por Ferromex, con la finalidad de que el tren de carga se descarrilara.

Del total de siniestros reportados en el sistema, 19.67 por ciento (es decir, 177) estuvieron relacionados con el equipo ferroviario, infraestructura y operación, en donde el tipo de siniestro con mayor número de reportes fue el de descarrilamiento, con 137 reportes.

En el acumulado, la ARTF detalló que en el periodo referido se efectuaron en total 6 mil 715 reportes de vandalismo al sistema ferroviario mexicano, lo que significó un alza anual de casi 1.4 por ciento.

Reforma

Reforma

