Sin seguridad privada en estaciones, inicia Tren Interoceánico el 2026

Además de no contar con un seguro para pasajeros, el Tren Interoceánico tampoco cuenta para este año con elementos de seguridad privada para vigilar y proteger a los viajeros en las estaciones y terminales, pero tampoco de sus oficinas debido a que la licitación para este servicio fue declarada desierta.

En la licitación LA-13-J3L-013J3L001-N-4-2026 se indica que se buscaba contratar este servicio de seguridad con 478 elementos para vigilar todas sus estaciones y oficinas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, de lunes a domingo durante las 24 horas.

Sin embargo, debido a que ninguna de las cinco empresas de seguridad privada que buscaban obtener este contrato reunió todos los requisitos, se declaró desierta el pasado 26 de diciembre.

”Por no reunir las condiciones requeridas se desechan las propuestas y se declara DESIERTA la licitación pública nacional LA-13-J3L-013J3L001-N-4-2026 relativa a los servicios de seguridad y vigilancia en las distintas instalaciones y tramos asignados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, para el periodo 2026”.

Se consultó sobre esta licitación desierta a la Secretaría de Marina (Semar), encargada del Tren Interoceánico, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Personal armadoEn la página 2 del anexo de la licitación se detalla que se necesitan un máximo de 478 elementos de seguridad, de los cuales seis deberán portar arma, así como cuatro vehículos y dos motocicletas para las labores de vigilancia de la magna obra ferroviaria.

”El prestador deberá contar con personal experimentado en su especialidad y que salvaguarde la seguridad de sus trabajadores, del personal de las instalaciones y garantice la continuidad del servicio y la satisfacción del usuario. Deberá reportar al Ferrocarril Interoceánico cualquier condición insegura o anomalía que encuentre en las instalaciones”, indica.

Además, el personal de vigilancia deberá tener como equipo mínimo de defensa con tolete, esposas metálicas de policía, aparatos de radiofrecuencia, gas lacrimógeno, teléfono celular con equipo 4G, así como un detector de metales.

Deberán estar capacitados para atender accidentes

En la página 13 se indica que los elementos de seguridad privada tendrán como parte de sus labores la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

También deberán intervenir ante el conato de incendios o cualquier otra clase de siniestro o accidente, adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar que éstos se produzcan.

“Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos”, señala.

Además, se advierte que el personal de la empresa contratada deberá contar con la capacitación necesaria para intervenir de manera eficaz en operativos, aplicando sus conocimientos en manifestaciones, bloqueo de accesos, primeros auxilios, técnicas de vigilancia y manejo de toletes, además de que deberá estar capacitado para reaccionar en casos de emergencia, defensa personal, incendios y desalojos de edificios.

Prohibido, el uso del celularSe detalla que el personal de vigilancia tendrá “estrictamente prohibido” el uso de teléfonos celulares durante la jornada laboral, así como mantener conversaciones prolongadas por teléfono celular.

Además, se indica que el personal tampoco podrá mantener en sus sectores y en las casetas de vigilancia televisores, juegos de azar ni ningún otro tipo de distracción, juego, sistema u objeto que los haga descuidar sus labores.

”El supervisor del Ferrocarril Interoceánico está autorizado para dar aviso al supervisor en turno y solicitar las sanciones administrativas correspondientes para todo el personal de vigilancia que sea sorprendido realizando algunas de las prácticas mencionadas, aunado que no se pagará al proveedor del servicio las jornadas correspondientes por incumplimiento del contrato”.