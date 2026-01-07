$!Aumentan 9% los asesinatos de policías en México

Los asesinatos de policías en México tuvieron un incremento de nueve por ciento entre 2024 y 2025, cuando la cifra fue de 348, con lo que ahora se colocan en un promedio de un homicidio diario.

Según una base de datos de la organización Causa en Común, en 2025 Sinaloa fue la entidad con más homicidios de elementos policiacos, con 48; le siguió Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34; y Veracruz, con 24.

De los oficiales abatidos en 2025, 321 eran hombres y 27 mujeres. En tanto, 198 eran elementos activos, 100 francos, 26 expolicías y en 23 casos no se pudo determinar su estatus.

Desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido asesinados 442 policías, de los cuales 273 eran del orden municipal, 147 estatales y 22 federales. Masacres mutilaciones, descuartizamientos y tortura son algunas de las formas de muerte registradas en reportes periodísticos.

En el registro histórico, los datos de Causa en Común arrojan que en 2019 fueron asesinados 446 policías; en 2020, 524; en 2021, 401; en 2022, 403; y en 2023 se documentaron 412.