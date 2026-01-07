Aumentan 9% los asesinatos de policías en México
COMPARTIR
TEMAS
La organización Causa en Común documentó 348 asesinatos de policías en el año recién concluido
Los asesinatos de policías en México tuvieron un incremento de nueve por ciento entre 2024 y 2025, cuando la cifra fue de 348, con lo que ahora se colocan en un promedio de un homicidio diario.
Según una base de datos de la organización Causa en Común, en 2025 Sinaloa fue la entidad con más homicidios de elementos policiacos, con 48; le siguió Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34; y Veracruz, con 24.
TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por delito de cohecho
De los oficiales abatidos en 2025, 321 eran hombres y 27 mujeres. En tanto, 198 eran elementos activos, 100 francos, 26 expolicías y en 23 casos no se pudo determinar su estatus.
Desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido asesinados 442 policías, de los cuales 273 eran del orden municipal, 147 estatales y 22 federales. Masacres mutilaciones, descuartizamientos y tortura son algunas de las formas de muerte registradas en reportes periodísticos.
En el registro histórico, los datos de Causa en Común arrojan que en 2019 fueron asesinados 446 policías; en 2020, 524; en 2021, 401; en 2022, 403; y en 2023 se documentaron 412.
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se documentaron 2 mil 456 asesinatos de policías a nivel nacional.
VIVEN EN PRECARIEDAD
En los primeros 11 meses del Gobierno de Sheinbaum hubo 73 movilizaciones de policías, que acusan abusos laborales y piden la destitución de sus mandos, entre otras demandas.
Por otro lado, denuncian salarios bajos o que no han sido homologados según acuerdos con autoridades, así como la falta de prestaciones, de equipamiento y descuentos o retenciones sin justificación, señala el informe “Las policías en México. Radiografía de un retraso crónico”.
El reporte dice que las condiciones laborales son dispares en México, así como precarias, principalmente en corporaciones municipales.
Sobre acceso a servicios de salud, los datos evidencian rezagos que constituyen violaciones flagrantes a los derechos laborales.
“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 92% de los policías estatales cuenta con afiliación a una institución de seguridad social estatal; ya sea IMSS, ISSSTE o algún instituto local. En el caso de los policías municipales, dicha proporción baja al 53%”, señala.
Por otro lado, cuatro de cada 10 policías consideran que su salud se ve afectada por su trabajo, lo que deriva en aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica; es decir, el síndrome de “burnout”.
Incluso, en casos extremos, la tensión puede generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio.
Por otro lado, entre 2024 y 2025 se detectaron en policías estatales deficiencias en su desarrollo institucional a raíz del uso de entes militares en funciones de seguridad pública, lo que afecta a las policías civiles.