Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Tras una serie de explosiones registradas la noche de este viernes en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, el saldo preliminar de personas fallecidas aumentó a tres y al menos 6 lesionados. Debido a la severidad de la explosión se movilizaron diversas corporaciones de auxilio. De acuerdo con información de Protección Civil de la entidad, el suceso provocó afectaciones en al menos 44 viviendas De acuerdo con las autoridades, el siniestro estaría relacionado con el presunto almacenamiento ilegal de pirotecnia al interior de un domicilio. TE PUEDE INTERESAR: Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida

EXPLOSIONES DEBIDO A PIROTECNIA ALMACENADA EN CASA DE PESQUERÍA INICIARON LA NOCHE DEL VIERNES Protección Civil de Nuevo León (PCNL) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 20:43 horas en una vivienda ubicada en la calle Olmo Siberiano número 510. A través de una publicación en redes sociales, la institución dio a conocer que acudió al reporte de un incendio en un domicilio donde se registraron múltiples explosiones, aparentemente vinculadas con material pirotécnico. Minutos después, la dependencia estatal confirmó que al menos cuatro viviendas resultaron afectadas directamente por las detonaciones. En la zona trabajaron elementos de diversas corporaciones con el objetivo de sofocar el fuego y contener los riesgos asociados a instalaciones de electricidad, gas natural y tuberías de agua.

TRASLADAN A PERSONAS LESIONADAS A HOSPITALES PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA En el sitio se reportaron personas lesionadas y una víctima mortal. Entre los heridos se encontraron una menor de edad y una mujer, ambas trasladadas al Hospital General de Juárez. Además, un hombre en estado crítico fue enviado a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Más tarde, autoridades informaron que seis personas habían sido trasladadas a diferentes hospitales, de las cuales una falleció tras su llegada. Durante las labores de remoción de escombros, se confirmó que dos personas más habían perdido la vida en el lugar de los hechos, lo que elevó el saldo preliminar a tres personas fallecidas. EVACUAN COLONIA LOS OLMOS ANTE POSIBLE FUGA DE GAS TRAS EXPLOSIÓN POR PIROTECNIA Debido al riesgo de nuevas explosiones, la presencia de fuego activo y una posible fuga de gas en la zona, las autoridades ordenaron la evacuación total de la colonia Los Olmos. Varias familias fueron desalojadas de sus viviendas y se habilitaron espacios destinados como albergues temporales para las personas que requirieran resguardo mientras continuaran los trabajos de emergencia. En redes sociales circularon videos en los que se observa el momento de las detonaciones, así como una columna de humo que se elevó rápidamente. Las imágenes muestran a residentes alejándose de las zonas afectadas mientras aún se escuchaban estallidos consecutivos.

TRES PERSONAS SIN VIDA, 6 LESIONADOS Y MÁS DE 45 CASAS RESULTAN AFECTADAS TRAS EXPLOSIÓN Alrededor de las 2:30 horas de este sábado, Protección Civil Nuevo León emitió un reporte detallado sobre los daños:

- 2 domicilios colapsados por completo - 1 domicilio colapsado parcialmente - 44 viviendas afectadas de manera parcial El saldo preliminar fue el siguiente: - 6 lesionados trasladados a hospitales - 1 persona fallecida en hospital - 2 personas fallecidas en el sitio

La dependencia informó que continuaban las labores de remoción de escombros en los inmuebles que colapsaron. En la zona participaron equipos de Protección Civil de diversos municipios metropolitanos, cuerpos de bomberos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Agua y Drenaje, así como agrupaciones de apoyo social como el DIF Nuevo León. El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, señaló que la explosión habría ocurrido en un punto donde se almacenaba pirotecnia sin autorización, lo que presuntamente desencadenó la cadena de detonaciones. Indicó que el riesgo principal ya había sido controlado, aunque las labores continuaban para asegurar la zona.

PROTECCIÓN CIVIL RESCATA A CACHORRO QUE SE ENCONTRABA ESCONDIDO ENTRE TUBERÍAS TRAS EXPLOSIÓN Durante los trabajos nocturnos, elementos de Protección Civil de Nuevo León auxiliaron a un habitante de la calle Olmo Siberiano cuyo domicilio resultó con daños menores. El hombre solicitó apoyo para localizar a uno de sus dos perros, un cachorro llamado Oti, que se había escondido dentro de la vivienda al momento de las explosiones. De acuerdo con los reportes, uno de los elementos ingresó al domicilio, abrió la puerta desde el interior y localizó al can entre un bloque y tuberías. El animal fue rescatado y entregado a su dueño, quien agradeció el apoyo del personal de emergencia.

MÚLTIPLES CORPORACIONES ACUDIERON A ATENDER LA EXPLOSIÓN Entre las instituciones que atendieron la emergencia se registró la presencia de:

- Protección Civil de Nuevo León - Protección Civil de Pesquería, Apodaca, Monterrey, Juárez, Marín, Zuazua, Salinas Victoria y Cadereyta - Bomberos de Nuevo León, Guadalupe, HG y KIA - Seguridad Pública de Pesquería - Secretaría de la Defensa Nacional - Comisión Federal de Electricidad - Mexicana de Gas - Agua y Drenaje de Monterrey - DIF Nuevo León