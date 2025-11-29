Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

México
/ 29 noviembre 2025
    Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León
    Elementos de emergencia trabajan entre los escombros de las viviendas afectadas en la colonia Los Olmos, donde una serie de explosiones por presunta pirotecnia ilegal dejó tres personas sin vida y múltiples daños estructurales FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

Tres personas murieron, al menos seis heridos y más de 45 casas afectadas tras una serie de explosiones vinculadas con el almacenamiento ilegal de pirotecnia

Tras una serie de explosiones registradas la noche de este viernes en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, el saldo preliminar de personas fallecidas aumentó a tres y al menos 6 lesionados.

Debido a la severidad de la explosión se movilizaron diversas corporaciones de auxilio. De acuerdo con información de Protección Civil de la entidad, el suceso provocó afectaciones en al menos 44 viviendas

De acuerdo con las autoridades, el siniestro estaría relacionado con el presunto almacenamiento ilegal de pirotecnia al interior de un domicilio.

EXPLOSIONES DEBIDO A PIROTECNIA ALMACENADA EN CASA DE PESQUERÍA INICIARON LA NOCHE DEL VIERNES

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 20:43 horas en una vivienda ubicada en la calle Olmo Siberiano número 510. A través de una publicación en redes sociales, la institución dio a conocer que acudió al reporte de un incendio en un domicilio donde se registraron múltiples explosiones, aparentemente vinculadas con material pirotécnico.

Minutos después, la dependencia estatal confirmó que al menos cuatro viviendas resultaron afectadas directamente por las detonaciones. En la zona trabajaron elementos de diversas corporaciones con el objetivo de sofocar el fuego y contener los riesgos asociados a instalaciones de electricidad, gas natural y tuberías de agua.

$!Personal de emergencia trabaja entre los escombros en la colonia Los Olmos, donde tres personas perdieron la vida tras múltiples explosiones.
Personal de emergencia trabaja entre los escombros en la colonia Los Olmos, donde tres personas perdieron la vida tras múltiples explosiones. FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

TRASLADAN A PERSONAS LESIONADAS A HOSPITALES PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

En el sitio se reportaron personas lesionadas y una víctima mortal. Entre los heridos se encontraron una menor de edad y una mujer, ambas trasladadas al Hospital General de Juárez. Además, un hombre en estado crítico fue enviado a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Más tarde, autoridades informaron que seis personas habían sido trasladadas a diferentes hospitales, de las cuales una falleció tras su llegada.

Durante las labores de remoción de escombros, se confirmó que dos personas más habían perdido la vida en el lugar de los hechos, lo que elevó el saldo preliminar a tres personas fallecidas.

EVACUAN COLONIA LOS OLMOS ANTE POSIBLE FUGA DE GAS TRAS EXPLOSIÓN POR PIROTECNIA

Debido al riesgo de nuevas explosiones, la presencia de fuego activo y una posible fuga de gas en la zona, las autoridades ordenaron la evacuación total de la colonia Los Olmos. Varias familias fueron desalojadas de sus viviendas y se habilitaron espacios destinados como albergues temporales para las personas que requirieran resguardo mientras continuaran los trabajos de emergencia.

En redes sociales circularon videos en los que se observa el momento de las detonaciones, así como una columna de humo que se elevó rápidamente. Las imágenes muestran a residentes alejándose de las zonas afectadas mientras aún se escuchaban estallidos consecutivos.

$!Elementos de Protección Civil inspeccionan viviendas colapsadas por la presunta acumulación ilegal de pirotecnia
Elementos de Protección Civil inspeccionan viviendas colapsadas por la presunta acumulación ilegal de pirotecnia FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

TRES PERSONAS SIN VIDA, 6 LESIONADOS Y MÁS DE 45 CASAS RESULTAN AFECTADAS TRAS EXPLOSIÓN

Alrededor de las 2:30 horas de este sábado, Protección Civil Nuevo León emitió un reporte detallado sobre los daños:

- 2 domicilios colapsados por completo

- 1 domicilio colapsado parcialmente

- 44 viviendas afectadas de manera parcial

El saldo preliminar fue el siguiente:

- 6 lesionados trasladados a hospitales

- 1 persona fallecida en hospital

- 2 personas fallecidas en el sitio

La dependencia informó que continuaban las labores de remoción de escombros en los inmuebles que colapsaron. En la zona participaron equipos de Protección Civil de diversos municipios metropolitanos, cuerpos de bomberos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Agua y Drenaje, así como agrupaciones de apoyo social como el DIF Nuevo León.

El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, señaló que la explosión habría ocurrido en un punto donde se almacenaba pirotecnia sin autorización, lo que presuntamente desencadenó la cadena de detonaciones. Indicó que el riesgo principal ya había sido controlado, aunque las labores continuaban para asegurar la zona.

$!Bomberos de distintos municipios metropolitanos se movilizaron para sofocar el incendio que dejó severos daños en la zona
Bomberos de distintos municipios metropolitanos se movilizaron para sofocar el incendio que dejó severos daños en la zona FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL RESCATA A CACHORRO QUE SE ENCONTRABA ESCONDIDO ENTRE TUBERÍAS TRAS EXPLOSIÓN

Durante los trabajos nocturnos, elementos de Protección Civil de Nuevo León auxiliaron a un habitante de la calle Olmo Siberiano cuyo domicilio resultó con daños menores. El hombre solicitó apoyo para localizar a uno de sus dos perros, un cachorro llamado Oti, que se había escondido dentro de la vivienda al momento de las explosiones.

De acuerdo con los reportes, uno de los elementos ingresó al domicilio, abrió la puerta desde el interior y localizó al can entre un bloque y tuberías. El animal fue rescatado y entregado a su dueño, quien agradeció el apoyo del personal de emergencia.

MÚLTIPLES CORPORACIONES ACUDIERON A ATENDER LA EXPLOSIÓN

Entre las instituciones que atendieron la emergencia se registró la presencia de:

- Protección Civil de Nuevo León

- Protección Civil de Pesquería, Apodaca, Monterrey, Juárez, Marín, Zuazua, Salinas Victoria y Cadereyta

- Bomberos de Nuevo León, Guadalupe, HG y KIA

- Seguridad Pública de Pesquería

- Secretaría de la Defensa Nacional

- Comisión Federal de Electricidad

- Mexicana de Gas

- Agua y Drenaje de Monterrey

- DIF Nuevo León

Las autoridades mantienen labores en la zona para determinar las causas del incidente, cuantificar daños y continuar con el apoyo a las familias afectadas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

