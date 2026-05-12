Aumentan asesinatos de policías en Sinaloa, durante la gestión dr Rocha Moya

De 2022 a abril de 2026 se refleja un incremento de 1100%, al comparar con 2022, que registró cuatro elementos caídos, y 48 en 2025.

En la administración del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , se disparó el número de policías asesinados.

Sinaloa documenta en el año 2022 cuatro uniformados ultimados; cinco en 2023, 16 en 2024, 48 en 2025 y de enero a abril de 2026 van un total de 15 elementos que perdieron la vida.

En tanto, a nivel nacional, de 2022 a abril de 2026, el asesinato de policías estatales y municipales registra mil 596.

En 2022 fueron 403; en 2023, 412; en 2024, 320; en 2025, 348; y de enero a abril de 2026 han muerto 113, de acuerdo con estadísticas de Causa en Común.

De 2022 a abril de 2026, las entidades que ocupan los primeros lugares con policías estatales y municipales asesinados son Guanajuato, con 213; Guerrero, con 130; Michoacán, con 109; Jalisco, con 104; Zacatecas, con 103; Estado de México, con 89; Sinaloa, con 88; Veracruz, con 83; Nuevo León, con 65; y Baja California, con 59.

Juan Carlos Montero Bagatella, investigador en seguridad pública, seguridad nacional y estudios sobre la policía, dice que los cambios que se están viviendo en Sinaloa no han alterado la violencia que se está viviendo entre Los Chapitos y La Mayiza, dejando en medio a las instituciones policiales frente a los dilemas políticos.

”Es difícil pensar que las policías municipales y estatales son instituciones limpias de corrupción o que no están infiltradas por las organizaciones criminales, pero, al mismo tiempo, la policía estatal ha estado encabezada por mandos militares”.

”Entonces, se puede hablar de confianza en la policía estatal por parte de las autoridades federales y los datos exponen que las policías estatales quedan en medio de esta violencia que les supera”, remarca el docente de la Universidad de Monterrey (UDEM).Subraya que se deben construir más comandancias en el estado para poder actuar de manera descentralizada y ágil, además de fortalecer el salario.

Policías de la entidad consultados por EL UNIVERSAL, quienes solicitaron anonimato, expresan que algunos pierden la vida porque están coludidos con la delincuencia y otros optan por renunciar debido al alto riesgo.

”Muchas veces, cuando se meten con la delincuencia organizada y no les pueden cumplir, las células delictivas responden con ejecuciones, otra vertiente son los enfrentamientos”.

”Al final de cuentas es grave... tenemos la violencia entre Los Chapitos y Los Mayitos, quedamos en medio”, refieren los uniformados.

Los elementos estatales argumentan que el equipamiento es escaso, además, se utilizan armas, por ejemplo, nueve milímetros, y no hay comparación con el nivel de fuego de la delincuencia organizada, que tiene hasta lanzagranadas.

Dicen que la militarización no es una buena estrategia y el tema de la corrupción abarca mucho.

“En algún momento se pensó que con los militares cambiaría, pero no es así... Siguen pactando con la delincuencia organizada y trae consecuencias”.

Elsa Verónica Jiménez Jiménez, directora de GCI Consultores, indica que las policías de Sinaloa necesitan, como las de todo el país, profesionalizar a sus elementos, capacitarlos adecuadamente.Dotarlos de armamento y equipo suficientes para realizar sus labores, pero sobre todo garantizarles salarios dignos, para evitar que se corrompan.

“Las policías de Sinaloa trabajan en un contexto de alta presión y violencia criminal”.

Asael Nuche González, investigador de Causa en Común, dice que los homicidios en Sinaloa están relacionados con un abandono crónico de las instituciones de seguridad pública.

”Lo que ocurre son incumplimientos crónicos de la ley y obviamente se va reflejando en un deterioro de las condiciones laborales, capacitación y certificación”.

”Al final se cuenta con corporaciones que carecen de los mecanismos básicos que permitirían a un policía tener las capacidades necesarias para hacer frente a los retos que está enfrentando”, considera y enfatiza que, sin una estrategia de formación, obviamente los policías van a tener carencias para cumplir con su trabajo.

Alan García Huitrón, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Criminología, externa que Sinaloa siempre se ha caracterizado por tener policías en pésimas condiciones laborales.

Datos

* De 2022 a abril de 2026, la entidad que ocupa el primer lugar con policías estatales y municipales asesinados es Guanajuato, con 213.

* 1,596 policías estatales y municipales fueron asesinados de 2022 a abril de 2026, a nivel nacional, según Causa en Común.