Como en Venezuela, en Sinaloa ‘nada va a cambiar’ tras salida de Rocha Moya: Loret de Mola
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El periodista asegura que el júbilo de los sinaloenses es temporal, porque las señales que Sheinbaum ha enviado advierten que le gestiona la garantía de impunidad al hoy gobernador con licencia tras el manotazo de Trump
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum gestiona para Rubén Rocha Moya una estrategia de protección para garantizarle impunidad al hoy gobernador con licencia, advierte Carlos Loret de Mola en sus Historias de Reportero.
El periodista compara la situación de Sinaloa con Venezuela, donde tras la caída de Nicolás Maduro, resultado de la intervención del presidente Donald Trump, nada ha cambiado porque, al igual que ese país, la entidad quedó en manos del mismo grupo político.
“El mismo grupo sigue controlando todo: el gobierno, el partido, el Congreso, el Poder Judicial y muchos medios”, refiere en su artículo.
El columnista recuerda que la “caída” de Rocha Moya no responde a un ejercicio de rendición de cuentas dentro de Morena ni dentro del gobierno, sino a la presión externa de Washington. Para Loret, la permanencia de Rocha en Sinaloa era insostenible, pero el Gobierno Federal prefirió protegerlo hasta que Estados Unidos dio el manotazo.
“Hubiera sido mejor que lo de Rocha se procesara internamente, claro. Tantito pudor en la 4T hubiera bastado para deducir que era inviable su permanencia. Pero no tienen el mínimo decoro. Optaron por protegerlo. Hasta que llegó el manotazo de Trump”, refiere.
El autor de Historias de Reportero señala que dos gritos con el apellido del hoy mandatario con licencia se convirtieron en emblemáticos: el primero de “¿Y el Roooocha?”, para “evidenciar a un gobernador que no existía”; y el segundo, “¡Fuera Rocha!”, como un deseo colectivo de paz.
“La población siente que la salida de Rocha del gobierno es el inicio de la solución, una condición necesaria –más no suficiente– para que acabe la guerra y regrese la paz después de año y medio”, señala el periodista.
DEL GRITO DE JÚBILO A LA FRUSTRACIÓN: IMPUNIDAD PARA ROCHA
La algarabía inicial en Sinaloa, en especial en Culiacán, luego de la salida de la gubernatura de Rocha Moya, se ha transformado en frustración, señala el periodista, porque “la presidenta Sheinbaum ya dio todas las señales de que esa investigación (en la FGR) lo va a exculpar”.
“Este escenario ha moderado entre los sinaloenses el júbilo inicial por la salida de Rocha. La protección de la presidenta Sheinbaum ha acentuado una decepción. La frustración de que, al final, nada va a cambiar. Que el pacto es más importante que todos los sinaloenses juntos”, refiere.
El Descaro en la Mañanera— José Díaz (@JJDiazMachuca) May 7, 2026
Vaya, vaya... ¡Cada que un buen periodista asiste a la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum, la pone como loca y no sabe ni qué decir!
Hoy quedó claro: cuando le señalan que el narcogobernador Rocha Moya tiene acusaciones gravísimas en EE.UU.,... pic.twitter.com/2ObwOdZGW8
La columna subraya que, mientras el Gobierno Federal “compra tiempo” para operar la exoneración del exmandatario, Sinaloa continúa pagando el precio en su economía y seguridad. Loret de Mola concluye que la prioridad de la actual administración no es la ciudadanía sinaloense, sino la preservación del grupo político en el poder:
“La Presidenta ha mandado la inequívoca señal de que no se preocupa por los sinaloenses. Se preocupa por uno solo: Rubén Rocha Moya. Igual que López Obrador, que siempre le dio el espaldarazo a Rocha”.
Bajo el argumento de la inexistencia de pruebas, el gobierno de Sheinbaum se ha negado a atender la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien requirió la detención de Rocha Moya con fines de extradición.
La justicia estadounidense acusa al sinaloense de colaborar directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, brindándoles protección institucional y facilitando sus operaciones de narcotráfico a cambio de ayuda económica y política.
Ayer la Presidenta también aseguró, ante los cuestionamientos sobre el paradero de Rocha Moya y los rumores sobre su posible huida del país, que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa.
“Está este ambiente de rumores, que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Él está en Sinaloa y él mismo podría informar dónde está”, refirió.