Como en Venezuela, en Sinaloa ‘nada va a cambiar’ tras salida de Rocha Moya: Loret de Mola

El periodista compara la situación de Sinaloa con Venezuela, donde tras la caída de Nicolás Maduro, resultado de la intervención del presidente Donald Trump, nada ha cambiado porque, al igual que ese país, la entidad quedó en manos del mismo grupo político.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum gestiona para Rubén Rocha Moya una estrategia de protección para garantizarle impunidad al hoy gobernador con licencia, advierte Carlos Loret de Mola en sus Historias de Reportero .

“El mismo grupo sigue controlando todo: el gobierno, el partido, el Congreso, el Poder Judicial y muchos medios”, refiere en su artículo.

El columnista recuerda que la “caída” de Rocha Moya no responde a un ejercicio de rendición de cuentas dentro de Morena ni dentro del gobierno, sino a la presión externa de Washington. Para Loret, la permanencia de Rocha en Sinaloa era insostenible, pero el Gobierno Federal prefirió protegerlo hasta que Estados Unidos dio el manotazo.

“Hubiera sido mejor que lo de Rocha se procesara internamente, claro. Tantito pudor en la 4T hubiera bastado para deducir que era inviable su permanencia. Pero no tienen el mínimo decoro. Optaron por protegerlo. Hasta que llegó el manotazo de Trump”, refiere.

El autor de Historias de Reportero señala que dos gritos con el apellido del hoy mandatario con licencia se convirtieron en emblemáticos: el primero de “¿Y el Roooocha?”, para “evidenciar a un gobernador que no existía”; y el segundo, “¡Fuera Rocha!”, como un deseo colectivo de paz.

“La población siente que la salida de Rocha del gobierno es el inicio de la solución, una condición necesaria –más no suficiente– para que acabe la guerra y regrese la paz después de año y medio”, señala el periodista.

DEL GRITO DE JÚBILO A LA FRUSTRACIÓN: IMPUNIDAD PARA ROCHA

La algarabía inicial en Sinaloa, en especial en Culiacán, luego de la salida de la gubernatura de Rocha Moya, se ha transformado en frustración, señala el periodista, porque “la presidenta Sheinbaum ya dio todas las señales de que esa investigación (en la FGR) lo va a exculpar”.

“Este escenario ha moderado entre los sinaloenses el júbilo inicial por la salida de Rocha. La protección de la presidenta Sheinbaum ha acentuado una decepción. La frustración de que, al final, nada va a cambiar. Que el pacto es más importante que todos los sinaloenses juntos”, refiere.