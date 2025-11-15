Semar reconoce a cadetes que concluyeron su curso

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que 284 cadetes -217 hombres y 67 mujeres- de la Heroica Escuela Naval Militar concluyeron su curso básico de adiestramiento, considerado uno de los pilares fundamentales de su formación profesional. Los jóvenes pertenecen a las carreras de Cuerpo General, Aeronáutica Naval e Infantería de Marina.

Durante la ceremonia de clausura del Curso de Adiestramiento Básico Naval, correspondiente a la generación 2025–2029, las autoridades navales subrayaron que esta etapa sienta las bases físicas, académicas, militares y morales que regirán la vida de los cadetes dentro de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia

El vicealmirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, dirigió un mensaje a los graduados en el que destacó que este logro marca el inicio de una vida dedicada al servicio del país. “Ser marino no es una profesión, es una vocación, un compromiso y una forma de vida”, afirmó al recordar los valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo que rigen a la Marina Armada.

En un comunicado, la Semar explicó que el curso tiene como objetivo integrar y fortalecer la formación inicial del cadete naval, consolidando los elementos esenciales para su desempeño dentro de la Heroica Escuela Naval Militar y su futuro servicio a México.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes de la Generación Z toman la Macroplaza en Monterrey, Nuevo León

La dependencia destacó también que, para la institución, el adiestramiento y la familia constituyen pilares fundamentales desde las primeras etapas de la vida académica de los marinos. Esta combinación de disciplina, apoyo y vocación busca formar oficiales íntegros y comprometidos.

La Secretaría de Marina felicitó a los 284 cadetes por concluir la primera fase de su carrera naval y refrendó su compromiso de continuar formando líderes con disciplina, responsabilidad y un profundo amor por México.

Concluida esta etapa, los cadetes continuarán con su formación especializada dentro de la institución naval, donde se prepararán para enfrentar los desafíos operativos y estratégicos que demanda la seguridad marítima del país. Con información de El Universal