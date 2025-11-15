Semar reconoce a cadetes que concluyeron su curso

Noticias
/ 15 noviembre 2025
    Semar reconoce a cadetes que concluyeron su curso
    La Secretaría de Marina felicitó a los 284 cadetes por concluir la primera fase de su carrera naval. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Cursos

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Sedena
Semar

La Secretaría de Marina clausuró el Curso de Adiestramiento Básico Naval de la generación 2025–2029, donde cadetes de Cuerpo General, Aeronáutica Naval e Infantería de Marina concluyeron su formación inicial

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que 284 cadetes -217 hombres y 67 mujeres- de la Heroica Escuela Naval Militar concluyeron su curso básico de adiestramiento, considerado uno de los pilares fundamentales de su formación profesional. Los jóvenes pertenecen a las carreras de Cuerpo General, Aeronáutica Naval e Infantería de Marina.

Durante la ceremonia de clausura del Curso de Adiestramiento Básico Naval, correspondiente a la generación 2025–2029, las autoridades navales subrayaron que esta etapa sienta las bases físicas, académicas, militares y morales que regirán la vida de los cadetes dentro de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia

El vicealmirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, dirigió un mensaje a los graduados en el que destacó que este logro marca el inicio de una vida dedicada al servicio del país. “Ser marino no es una profesión, es una vocación, un compromiso y una forma de vida”, afirmó al recordar los valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo que rigen a la Marina Armada.

En un comunicado, la Semar explicó que el curso tiene como objetivo integrar y fortalecer la formación inicial del cadete naval, consolidando los elementos esenciales para su desempeño dentro de la Heroica Escuela Naval Militar y su futuro servicio a México.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes de la Generación Z toman la Macroplaza en Monterrey, Nuevo León

La dependencia destacó también que, para la institución, el adiestramiento y la familia constituyen pilares fundamentales desde las primeras etapas de la vida académica de los marinos. Esta combinación de disciplina, apoyo y vocación busca formar oficiales íntegros y comprometidos.

La Secretaría de Marina felicitó a los 284 cadetes por concluir la primera fase de su carrera naval y refrendó su compromiso de continuar formando líderes con disciplina, responsabilidad y un profundo amor por México.

Concluida esta etapa, los cadetes continuarán con su formación especializada dentro de la institución naval, donde se prepararán para enfrentar los desafíos operativos y estratégicos que demanda la seguridad marítima del país. Con información de El Universal

Temas


Cursos

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Sedena
Semar

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas