Aumento al IEPS favorece a que ‘Cárteles del cigarro’ dominen ventas en México

En el foro El costo del IEPS: Impacto en la tienda de barrio, realizado en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, indicó que actualmente una cajetilla de cigarros en el mercado ilegal cuesta 15 pesos, mientras que en comercios legales el precio se eleva a 110 pesos por cajetilla.

El aumento del IEPS aprobado por el Congreso para este año a los cigarros ha favorecido el avance de grupos dedicados a la producción y distribución ilegal de estos productos, obligando a los pequeños comercios a vender sus mercancías, advirtieron especialistas y comerciantes.

Afirmó que, a partir de que se elevó el impuesto al cigarro, uno de cada cuatro vendidos en el país es pirata; de ahí que el Estado dejará de percibir alrededor de mil 340 millones de dólares.

“El mercado negro del cigarro ha crecido de manera impresionante [...]; sacaron el cigarro del canal legal y se los entregaron en bandeja de plata a los cárteles del cigarro que operan en el país y que imponen la venta en lugares como Sinaloa”, afirmó.

El exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió que prohibir productos como vapeadores o subir el impuesto a cigarros no es lo más deseable.

Finalmente, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que, pese al incremento al IEPS, la recaudación en el primer trimestre del año fue mil 250 millones de pesos inferior a la meta, considerando que la Secretaría de Hacienda proyectó recaudar por este concepto cerca de 70 mil millones de pesos al año.