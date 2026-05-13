Aumento al IEPS favorece a que ‘Cárteles del cigarro’ dominen ventas en México

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    Aumento al IEPS favorece a que ‘Cárteles del cigarro’ dominen ventas en México
    En un foro en la Cámara de Diputados, especialistas señalaron que, mientras el precio legal alcanza los 110 pesos, en el crimen organizado es de 15 pesos, tomando el control. ARCHIVO

El mercado ilegal de cigarros ya domina las ventas en México; expertos advierten que el incremento al IEPS entregó el negocio a los cárteles

El aumento del IEPS aprobado por el Congreso para este año a los cigarros ha favorecido el avance de grupos dedicados a la producción y distribución ilegal de estos productos, obligando a los pequeños comercios a vender sus mercancías, advirtieron especialistas y comerciantes.

En el foro El costo del IEPS: Impacto en la tienda de barrio, realizado en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, indicó que actualmente una cajetilla de cigarros en el mercado ilegal cuesta 15 pesos, mientras que en comercios legales el precio se eleva a 110 pesos por cajetilla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-subsidio-a-las-gasolinas-pega-a-gobiernos-estatales-y-municipales-DC20660298

Afirmó que, a partir de que se elevó el impuesto al cigarro, uno de cada cuatro vendidos en el país es pirata; de ahí que el Estado dejará de percibir alrededor de mil 340 millones de dólares.

“El mercado negro del cigarro ha crecido de manera impresionante [...]; sacaron el cigarro del canal legal y se los entregaron en bandeja de plata a los cárteles del cigarro que operan en el país y que imponen la venta en lugares como Sinaloa”, afirmó.

El exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió que prohibir productos como vapeadores o subir el impuesto a cigarros no es lo más deseable.

Finalmente, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que, pese al incremento al IEPS, la recaudación en el primer trimestre del año fue mil 250 millones de pesos inferior a la meta, considerando que la Secretaría de Hacienda proyectó recaudar por este concepto cerca de 70 mil millones de pesos al año.

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