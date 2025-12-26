Aunque reducen pena al ‘Mochaorejas’; continuará preso

CIUDAD DE MÉXICO- Una juez federal redujo de 50 a sólo 8 años de prisión la condena a Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, por el secuestro de un empresario al que le cortaron una oreja en 1997 y dio por compurgada esta sentencia, debido a que el plagiario está en la cárcel desde hace 28 años.

El fallo no implica que el secuestrador vaya a abandonar el Centro Federal de Reinserción Social 14 de Gámez Palacio, Durango, donde actualmente se encuentra, ya que tiene otras condenas por secuestro que acumulan cientos de años de prisión.

En el presente caso, Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, absolvió a “El Mochaorejas” del delito de privación ilegal de la libertad y sólo lo halló culpable por delincuencia organizada. Por este último ilícito le impusieron la pena mínima.

Esta sentencia fue dictada luego de que Arizmendi ganara un amparo que invalidó su condena original de 50 años de cárcel y se ordenara reponer su proceso.

”Acorde con el grado de culpabilidad mínimo en que se ubicó al sentenciado Daniel Arizmendi López se estima justo y equitativo imponerle por la comisión del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. las penas de 8 años de prisión y 500 días multa, equivalentes a 13 mil 225 pesos”, dice el fallo.

”Ahora, por cuanto a la pena de prisión impuesta a Daniel Arizmendi López. ésta se tiene por compurgada, en virtud de que el citado sentenciado, con motivo de los hechos que motivaron la presente causa penal, han permanecido privado de su libertad desde el 7 de enero de 1998. Por tanto, la pena de prisión que hoy se le impone se encuentra cumplida, por ende, extinguida”.

La juzgadora establece en su fallo que la Fiscalía General de la República (FGR) le ofreció las pruebas suficientes -como son los testimonios de varios miembros de la banda de secuestradores-, para acreditar que “El Mochaorejas” era integrante de un grupo de la delincuencia organizada, razón por la que este delito está plenamente acreditado.

Pero en el caso del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, concluyó que no hay evidencias que demuestren que Arizmendi participó específicamente en el plagio que le atribuyen en esta causa penal.

Según el fallo, lo único que lo relaciona a “El Mochaorejas” con este secuestro es el hecho de que la víctima asegura que una de las voces que escuchó durante su cautiverio corresponde a la de Arizmendi en una entrevista que dio a la televisión. Pero no hay más evidencias en su contra, en comparación con otros miembros de la banda criminal plenamente identificados en esta investigación.

”De los medios de prueba antes descritos, no existe señalamiento o imputación directa en contra de Daniel Arizmendi López que permita arribar, aún de manera indiciaria, su plena responsabilidad en la comisión del delito en estudio”, resolvió la juzgadora.

Esta es la primera sentencia dictada a Arizmendi que ya tiene compurgada, es decir, que ya ha cumplido por completo en prisión.

La condena deriva del secuestro de un empresario ocurrido el 25 de marzo de 1997 en la Ciudad de México y que estuvo cautivo hasta el 1 de abril del mismo año, cuando fue liberado tras pagar un rescate de 8 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente judicial, esta víctima fue mutilada por sus victimarios.

”Al estar en cautiverio la víctima, con unas tijeras le cortaron la oreja izquierda y la dejaron en el interior de una bolsa de plástico transparente que contenía un frasco, por lo que, al recogerla, realizaron las acciones correspondientes para tratar de salvar oreja”, señala la resolución.

