Auto queda colgando de puente en Periférico Ecológico de Puebla; muere mujer tras accidente (VIDEO)

Un accidente automovilístico registrado la tarde del lunes 16 de marzo provocó la volcadura de un vehículo que quedó suspendido al borde de un puente del Periférico Ecológico de Puebla, a la altura de Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula. El automóvil estuvo a punto de caer al vacío tras impactarse contra la barrera de contención metálica. El percance ocurrió en el tramo donde el periférico cruza la Avenida del Ferrocarril, cerca de las vías ferroviarias que conducen hacia la colonia Lázaro Cárdenas. En redes sociales se difundieron videos que muestran al vehículo colgando parcialmente del puente y las maniobras realizadas por cuerpos de emergencia para retirarlo del lugar. TE PUEDE INTERESAR: Gobernador acusa ‘saqueo’ del Club Puebla; señala a Salinas Pliego y a un ‘contrato leonino’

VEHÍCULO QUEDÓ SUSPENDIDO TRAS IMPACTAR LA BARRERA DE CONTENCIÓN De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba en el sentido de Boulevard Forjadores hacia la Recta a Cholula cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto contra la barrera de protección del puente, la unidad quedó parcialmente suspendida, sostenida por la estructura metálica del lugar. El incidente generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, ya que al interior del vehículo se encontraba una familia que quedó atrapada tras el choque. CUERPOS DE EMERGENCIA REALIZARON LABORES DE RESCATE Elementos de la Protección Civil del Estado de Puebla acudieron al sitio para realizar labores de rescate y extracción de las personas que permanecían dentro del automóvil. Las maniobras se llevaron a cabo en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y autoridades municipales de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. A través de sus redes sociales, Protección Civil informó sobre la atención del accidente: “El Gobierno del Estado, a través de esta Coordinación, en conjunto con autoridades estatales y municipales, atendió un accidente automovilístico en el Periférico Ecológico a la altura de Momoxpan, donde un vehículo colisionó contra la barrera de protección y quedó colgando del puente”.

RESCATAN A DOS MENORES DE EDAD Y UN HOMBRE CON VIDA Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia lograron liberar a tres personas que se encontraban dentro del vehículo. Las autoridades informaron que dos menores de edad y un hombre fueron rescatados con vida, posteriormente recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladados a un hospital para su valoración. Las maniobras para asegurar el vehículo y extraer a los ocupantes se realizaron mientras la unidad permanecía sostenida por la barrera metálica del puente.

CONFIRMAN FALECIMIENTO DE UNA MUJER Tras concluir las labores de rescate, las autoridades confirmaron que una mujer que se encontraba dentro del automóvil falleció en el lugar del accidente. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el percance ni la identidad de las personas involucradas. TE PUEDE INTERESAR: Hijo de principal socio de AT&T también falleció en fatal accidente del hijo de CEO de BBVA México Luego de la atención de la emergencia, autoridades ministeriales quedaron a cargo del sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente en la zona limítrofe entre los municipios de Cuautlancingo y San Pedro Cholula, así como para esclarecer las causas que provocaron que el vehículo se impactara contra la barrera del puente.

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