Gobernador acusa ‘saqueo’ del Club Puebla; señala a Salinas Pliego y a un ‘contrato leonino’

PUEBLA, PUE.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de haber obtenido la compra del Club Puebla mediante un “contrato leonino” que, afirmó, perjudica a la entidad.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario sostuvo que el equipo ha sido utilizado como un instrumento financiero, más que como un proyecto deportivo con identidad regional.

“Yo le voy a Puebla, aunque sea de ese señor que debe; cuando deje de ser un negocio leonino y cuando dejen de ver al Puebla como una caja chica para saquearlo, Puebla va a regresar a las épocas del Capi Ruiz”, declaró.

Armenta Mier también cuestionó la política de transferencias del club y señaló que la rotación constante de jugadores prioriza beneficios económicos sobre la estabilidad del plantel y la relación con la afición. En ese sentido, describió la operación del equipo como un “instrumento de compra-venta de piernas”.

Al referirse al momento deportivo del club, planteó: “¿Qué culpa tenemos nosotros, la afición?”, y anticipó que sus declaraciones podrían generar respuestas, al señalar entre risas: “ya sé que me van a dedicar, pero ya estoy curtido”.

El Club Puebla se encuentra bajo el control de Grupo Salinas desde 2017. En ese periodo, la relación con el gobierno estatal y la opinión pública ha tenido episodios de tensión, particularmente por la concesión del Estadio Cuauhtémoc, su mantenimiento y los términos de uso.

El gobernador concluyó que el equipo podrá recuperar un mejor desempeño cuando deje de operar, en sus palabras, como una “caja chica” y se enfoque en un proyecto deportivo con arraigo. Con información de La Jornada