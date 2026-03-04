Gobernador acusa ‘saqueo’ del Club Puebla; señala a Salinas Pliego y a un ‘contrato leonino’

Noticias
/ 4 marzo 2026
    Armenta Mier también cuestionó la política de transferencias del club y señaló que la rotación constante de jugadores prioriza beneficios económicos. CUARTOSCURO

La controversia reabre la discusión sobre la concesión del Estadio Cuauhtémoc y el modelo de gestión del equipo desde 2017

PUEBLA, PUE.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de haber obtenido la compra del Club Puebla mediante un “contrato leonino” que, afirmó, perjudica a la entidad.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario sostuvo que el equipo ha sido utilizado como un instrumento financiero, más que como un proyecto deportivo con identidad regional.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan comunidades indígenas contaminación en playas de Tabasco y Veracruz

“Yo le voy a Puebla, aunque sea de ese señor que debe; cuando deje de ser un negocio leonino y cuando dejen de ver al Puebla como una caja chica para saquearlo, Puebla va a regresar a las épocas del Capi Ruiz”, declaró.

Armenta Mier también cuestionó la política de transferencias del club y señaló que la rotación constante de jugadores prioriza beneficios económicos sobre la estabilidad del plantel y la relación con la afición. En ese sentido, describió la operación del equipo como un “instrumento de compra-venta de piernas”.

TE PUEDE INTERESAR: 'Si no quieren venir, que se vayan': proponen 48 horas obligatorias para legisladores y sanciones

Al referirse al momento deportivo del club, planteó: “¿Qué culpa tenemos nosotros, la afición?”, y anticipó que sus declaraciones podrían generar respuestas, al señalar entre risas: “ya sé que me van a dedicar, pero ya estoy curtido”.

El Club Puebla se encuentra bajo el control de Grupo Salinas desde 2017. En ese periodo, la relación con el gobierno estatal y la opinión pública ha tenido episodios de tensión, particularmente por la concesión del Estadio Cuauhtémoc, su mantenimiento y los términos de uso.

El gobernador concluyó que el equipo podrá recuperar un mejor desempeño cuando deje de operar, en sus palabras, como una “caja chica” y se enfoque en un proyecto deportivo con arraigo. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

